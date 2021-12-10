Herhangi bir projeyi hayata geçirmenin en zorlu yanı, prototip üretimini gerçekleştirmektir. Çünkü küçük işler için lazer kesim yaptırmak oldukça sancılıdır. CadCut.co isimli internet sitesi ise bir projeyi hayata geçirmek isteyenlerin lazer kesim ihtiyaçlarına etkileyici bir çözüm sunuyor.

Gün içerisinde onlarca yeni proje düşünüyor, bunları profesyonel yaşantınız ya da yalnızca kişisel merakınız için hayata geçirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ancak bir projeyi hayata geçirmek, gerçekten de hiç kolay bir şey değil. Özellikle de bir prototip üretmeniz gerekiyor ve bunun için de özel parçalara ihtiyaç duyuyorsanız, işler içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Çünkü bu işlerle uğraşan firmaları küçük parçalar için ikna etmek, oldukça zordur.

Mühendislik öğrencileri, çeşitli projeler üzerinde çalışanlar veya yalnızca hobileri için proje gerçekleştirenler çok iyi bilir. Bir proje için lazer kesim gerektiği zaman işler çıkmaza girer. Lazer kesim firmaları, türlü türlü bahanelerle küçük işlerle uğraşmak istemezler. Şimdi sizlere, bu sorunları tamamen ortadan kaldıran bir siteden bahsedeceğiz. CadCut.co isimli web sitesi, hayalinizdeki projeyi gerçeğe dönüştürebilmeniz için lazer kesim ihtiyaçlarınızda yardımcı oluyor.

İhtiyacınız olan parçayı dilediğiniz gibi dizayn edin

Müşterilerinin lazer kesim online çözümler sunan CADcut, müşterilerinin siteye yükledikleri çizimler için anında fiyat ve sipariş imkanı tanıyor. Bu bağlamda; yapmanız gereken tek şey “.DFX” uzantılı çiziminizi internet sitesine yüklemek. Kesim işlemlerini en fazla 3 gün içerisinde ve seçtiğiniz malzeme ile tamamlayan şirket, Sakarya’daki merkezinden tüm Türkiye’ye ve hatta Avrupa’ya ücretsiz kargo imkanı da sunuyor.

CADcut online lazer kesim hizmetini internetten alabileceğiniz bir platform. Çizimlerinizi yükleyerek malzeme seçimi yapıp, anında fiyat teklifi alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, tasarımınızı DXF formatında yüklemek, malzeme, kalınlık ve adet seçimi yapıp, anında hesaplanan fiyat üzerinden sipariş vermek. Malzeme ve kalınlık seçimi, geliştirilmekte olan projeler için çok önemli. Zira projenizin üretim maliyetini farklı malzeme seçenekleri (Alüminyum, paslanmaz saç, pleksi vs.) üzerinden yeniden hesaplayabilir ve projenizi etkileyici olduğu kadar da ulaşılabilir hale getirebilirsiniz. CADcut’ın anlık maliyet hesabı hem profesyonel hem de bireysel projelerde müşterileri etkileyecek gibi görünüyor.

CADcut için hazırlanan tanıtım videosu

Bu arada; CADcut’un arkasında geleneksel işletme tarzına sahip bir metal işleme merkezi bulunduğunu belirtelim. Site üzerinden gelen siparişler için ise özel hazırlanmış bir iş akışı mevcut. Bu sayede, aslında gerçek bir metal işleme merkezinden perakende hizmet almış oluyorsunuz.

Eğer siz de gerçeğe dönüştürmek istediğiniz bir projeniz için lazer kesime ihtiyaç duyuyor ancak nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanarak CADcut’ın internet sitesine erişebilirsiniz.