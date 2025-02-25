PS3 Oyunlarını Android Telefonunuzda Oynamak Yakında Mümkün Olabilir

Geçmişte PC için geliştirilen RPCS3 emülatörünün kurucularından biri, aynı emülatörü yakında Android'e getirmek istiyor.

Uzun zamandır beklenen Android için PS3 emülatörü nihayet gerçek oluyor.

PC için geliştirilen RPCS3 emülatörünün kurucularından biri olan DH, popüler PS3 emülatörünü Android'e taşımak için yeni bir port geliştiriyor. "RPCS3-Android" olarak adlandırılan bu proje, yıllardır PlayStation emülatörleri üzerinde önemli işler başaran bir ismin elinden çıkıyor.

Projeyi RPCS3 emülatörünün kurucularından biri geliştiriyor

DH, 2011 yılında RPCS3'ü geliştiren ekipte yer almasının ardından 2016'da PS4 emülatörü RPCSX üzerine çalışmak için projeden ayrılmıştı. Şimdi ise aynı isim Android kullanıcılarına PS3 oyunlarını oynama şansı tanıyacak bir emülatör üzerinde çalışıyor.

Daha önce mevcut RPCS3 geliştiricileri, Android emülatör topluluğundaki toksik ortam nedeniyle bu platforma bir port getirme fikrine sıcak bakmamıştı ancak DH'nin projeye dâhil olmasıyla birlikte Android için sağlam bir PS3 emülatörünün kapıları aralanmış durumda.

Android'ler artık bu gücü fazlasıyla karşılıyor

Daha önce aPS3e adlı bir başka port girişimi açık kaynak lisans ihlalleri nedeniyle hızla kaldırılmış ve üzerinde çalışmaya devam edilmemişti ancak DH'nin yer aldığı projenin çok daha güvenilir ve yasal bir alternatif sunma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor.

Şimdilik gelişmeler bunlarla sınırlı ve herkesin erişebileceği bir sürümün yayınlanmasının birkaç ay süreceği düşünülüyor.

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