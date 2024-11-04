Sony, PlayStation 5 Pro'dan Spider-Man 2 Videosu Paylaştı: Grafik Kalitesi Arşa Çıkıyor [Video]

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Sony, PlayStation 5 Pro'dan Spider-Man 2 Videosu Paylaştı: Grafik Kalitesi Arşa Çıkıyor [Video]
Sony, önümüzdeki günlerde piyasaya süreceği PlayStation 5 Pro'nun görüntü kalitesini ortaya koyan bir video paylaştı. Marvel’s Spider-Man 2'ye ev sahipliği yapan video, yüksek akıcılığı ile dikkat çekiyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin birkaç hafta önce resmî duyurusunu gerçekleştirdiği PlayStation 5 Pro, teknik özellikleri açısından oldukça gelişmiş bir yapıya sahip olacak. Bu da oyun kalitesinde yepyeni bir deneyim anlamına geliyor. 

Peki PlayStation 5 Pro'daki görüntü kalitesi tam olarak nasıl olacak? İşte Sony, şimdi bununla ilgili bir video paylaştı. Marvel’s Spider-Man 2 için bir video yayımlayan şirket, PlayStation 5 Pro'nun grafik performansını gözler önüne serdi.

Marvel’s Spider-Man 2, PlayStation 5 Pro'da böyle görünecek:

Sony, PlayStation 5 Pro'nun duyurusu sırasında teknik özelliklere çok da değinmedi. Ancak geçtiğimiz gün yaşanan bir sızıntı, yeni konsolun tüm özelliklerini gözler önüne serdi. Marvel’s Spider-Man 2 için paylaşılan video, oyunun yeni konsolda çok daha akıcı bir hâlde olacağını gözler önüne seriyor. 

Sony, daha önce de PlayStation 5 Pro ile PlayStation 5'in görüntü kalitesini kıyasladığı görseller paylaşmıştı:
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PlayStation 5 Pro'yu tüm detaylarıyla anlattığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

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