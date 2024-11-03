Sony, PlayStation 5 serisinin yeni ve daha güçlü üyesi PlayStation 5 Pro'yu bir haftadan yakın bir zamanda piyasaya sürecek. Her ne kadar Sony cihazı tanıtırken bazı özelliklerini paylaşmış olsa da her şeyi duyurmamıştı.
X kullanıcısı ve teknoloji muhbiri Brunno_Fast, PlayStation 5 Pro'nun özelliklerini gösterdiğini iddia ettiği bir görsel paylaştı. Görselde hem konsol hakkında yeni bilgiler hem de bazı kullanma talimatları göze çarpıyor. Öte yandan görselin Portekizce olduğu dikkatlerden kaçmıyor.
PlayStation 5 Pro Konsol Özellikleri
(Portekizce'den çeviri için makine çevirisi kullanılmıştır)
|İşlemci
|Özel tasarım tek çipli ünite
CPU: x86-64 AMD Ryzen™ "Zen 2", 8 çekirdek/16 iş parçacığı
GPU: 16.7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA grafik mekanizması
|Bellek
|GDDR6 16 GB
DDR5 2 GB
|Depolama
|2 TB'ye kadar özelleştirilmiş SSD
|Girişler
|USB Type-A bağlantı noktası (SuperSpeed USB - 10 Gbps) x2
USB Type-C® bağlantı noktası (Hi-Speed USB)
USB Type-C® bağlantı noktası (SuperSpeed USB - 10 Gbps)
SSD M.2 genişleme yuvası (Key M)
Disk sürücüsü yuvası yok
|Ağ
|Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth® 5.1
|AV Çıkışı
|HDMI
|Güç Gereksinimleri
|100–240 V, 4,2–1,7 A
50/60 Hz
|Maksimum Güç
|390 W
|Boyutlar
|Yaklaşık 388 × 89 × 216 mm (genişlik × yükseklik × derinlik)
|Ağırlık
|Yaklaşık 3,1 kg
|Çalışma Sıcaklığı
|5 °C ila 35 °C
Görselde ayrıca proje ve teknik özelliklerin önceden bildirim yapılmadan değiştirilebileceği ifade edilirken, konsolun kılavuzda belirtilenden farklı şekilde çalışabileceği de belirtildi. Ayrıca cihazın depolama kapasitesinin 10 tabanlı matematik ile hesaplandığı (1 GB= 1 milyar bayt) da belirtildi.
Elbette ki bu özellikler şu anda iddia durumunda bulunuyor. Konsolun özelliklerini kesin olarak öğrenmek için birkaç gün daha beklememiz gerekiyor. PlayStation 5 Pro, 7 Kasım'da resmî olarak çıkacak.