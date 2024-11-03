PlayStation 5 Pro'nun çıkışına günler kala konsolun tüm özellikleri ortaya çıkmış olabilir.

Sony, PlayStation 5 serisinin yeni ve daha güçlü üyesi PlayStation 5 Pro'yu bir haftadan yakın bir zamanda piyasaya sürecek. Her ne kadar Sony cihazı tanıtırken bazı özelliklerini paylaşmış olsa da her şeyi duyurmamıştı.

X kullanıcısı ve teknoloji muhbiri Brunno_Fast, PlayStation 5 Pro'nun özelliklerini gösterdiğini iddia ettiği bir görsel paylaştı. Görselde hem konsol hakkında yeni bilgiler hem de bazı kullanma talimatları göze çarpıyor. Öte yandan görselin Portekizce olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

PlayStation 5 Pro Konsol Özellikleri

(Portekizce'den çeviri için makine çevirisi kullanılmıştır)

İşlemci Özel tasarım tek çipli ünite

CPU: x86-64 AMD Ryzen™ "Zen 2", 8 çekirdek/16 iş parçacığı

GPU: 16.7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA grafik mekanizması Bellek GDDR6 16 GB

DDR5 2 GB Depolama 2 TB'ye kadar özelleştirilmiş SSD Girişler USB Type-A bağlantı noktası (SuperSpeed USB - 10 Gbps) x2

USB Type-C® bağlantı noktası (Hi-Speed USB)

USB Type-C® bağlantı noktası (SuperSpeed USB - 10 Gbps)

SSD M.2 genişleme yuvası (Key M)

Disk sürücüsü yuvası yok Ağ Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be

Bluetooth® 5.1 AV Çıkışı HDMI Güç Gereksinimleri 100–240 V, 4,2–1,7 A

50/60 Hz Maksimum Güç 390 W Boyutlar Yaklaşık 388 × 89 × 216 mm (genişlik × yükseklik × derinlik) Ağırlık Yaklaşık 3,1 kg Çalışma Sıcaklığı 5 °C ila 35 °C

Görselde ayrıca proje ve teknik özelliklerin önceden bildirim yapılmadan değiştirilebileceği ifade edilirken, konsolun kılavuzda belirtilenden farklı şekilde çalışabileceği de belirtildi. Ayrıca cihazın depolama kapasitesinin 10 tabanlı matematik ile hesaplandığı (1 GB= 1 milyar bayt) da belirtildi.

Elbette ki bu özellikler şu anda iddia durumunda bulunuyor. Konsolun özelliklerini kesin olarak öğrenmek için birkaç gün daha beklememiz gerekiyor. PlayStation 5 Pro, 7 Kasım'da resmî olarak çıkacak.