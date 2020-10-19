Hideo Kojima ve Guillermo del Toro ortaklığında hazırlanan korku oyunu P.T.'nin PlayStation 5'te oynanamayacağı resmen açıklandı. Konami, PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluğu kapsamında P.T.'nin yer almayacağını dile getirdi.

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in geriye dönük uyumlulukla geleceği açıklanmış ve hatta PlayStation 5'te çalışmayacak PlayStation 4 oyunları da açıklanmıştı. Buna göre 4 binden fazla PlayStation 4 oyunu yeni nesil konsolda oynanabilirken sadece 10 oyunda bu destek yer almayacaktı.

Ancak bu oyunlar arasına bir yenisi daha katılıyor, daha doğrusu tam bir oyun olmasa da bir demo: P. T. Görünüşe göre ünlü yönetmen Guillermo del Toro ve ünlü oyun yapımcısı Hideo Kojima tarafından geliştirilen ancak tamamlanamayan Silent Hill 'reboot'u PlayStation 5'te oynanamayacak.

PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluğu P.T.'yi kapsamayacak

Sadece demo olarak yayınlanan ve Kojima'nın ellerinde tam sürümüne ulaşamayan Silent Hills oyunu, PlayStation 5 konsolunda oynanamayacak. GamesRadar'a açıklama yapan Konami, "İçerik, PS Store'da erişilebilir olmayacak. Yani kullanıcılar, PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluk özelliğiyle içeriği tekrar indiremeyecek" şeklindeki açıklamasıyla yeni nesil konsolda olmayacağını resmen duyurdu.

Oyun dünyasının ünlü ismi Hideo Kojima tarafından Guillermo del Toro ortaklığıyla hazırlanan Silen Hills'in oynanabilir fragmanı P.T. (playable teaser), 2014 yılında PlayStation 4 konsolu için ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Ancak P.T., Silent Hills'in iptali sonrasında PlayStation Store'dan kaldırılmıştı.

Sadece bir demo olmasına rağmen oyuncular tarafından, özellikle de korku severler tarafından bir hayli sevilen P.T.'nin kaldırılması yoğun eleştirileri de beraberinde getirmişti. Aslında ilk olarak yapılan açıklamada P.T.'nin yeniden indirilebilir olacağı ifade edilmiş Mayıs 2015'te PlayStation Store'dan tamamen kaldırılmıştı. Yani kısa oynanışıyla korku severlerin damağına bir parmak bal çalan P.T., sadece PlayStation 4 konsoluna indirip silmeyen oyuncuların hard disklerinde yaşamaya devam edecek.