PTT’nin Yeni Belge Onay Sistemi ‘e-Apostil’ Kullanıma Açıldı

PTT’nin yeni dijital belge onaylama sistemi e-Apostil, bugün itibarıyla tüm vatandaşların kullanımına açıldı. Vatandaşlar bu sistem sayesinde devlet dairelerinde sıra beklemeden 120 ülkede geçerli olan resmi onaylı evraklar alabilecekler.

Günümüzde apostilli bir belge almak pek de kolay olmuyor. Apostil, resmî bir belgenin yurt dışında da geçerli olması ve kullanılabilmesi için ilgili makamlarca onaylanması olarak özetlenebilir ve almak isteyen vatandaşlar gerekli devlet kurumlarına müracaat ediyor ve belgenin onaylanmasını beklemek zorunda kalıyordu.

Genellikle fazlasıyla uzun olan bu süre hem vatandaşların işlerinin aksamasına neden oluyor hem de kurumlar arasındaki belge trafiğini ciddi oranda artırıyordu. Süreci hızlandırmak ve kurumlar arasındaki belge trafiğini azaltmak için tasarlanan PTT'nin e-Apostil sistemi, kullanıcıların hızlı ve güvenilir bir şekilde apostilli belge almasına olanak sağlıyor.

e-Apostil, 120 ülkede geçerli olacak

Kullanıma sunulan e-Apostil sistemi sayesinde kullanıcılar, şu anda Adli Sicil Kaydı, Mahkeme Karar ve Nüfus Kayıt Örneği belgelerini zahmetsizce apostilli bir şekilde alabiliyor. İlerleyen dönemlerde ise Doğum Kayıt Örneği, Ölüm Kayıt Örneği, Evlenme Kayıt Örneği, İsim Denklik Belgesi, Diploma, Transkript ve Şirket Kuruluş Belgelerinin de e-Apostil sistemi üzerinden alınabileceği açıklandı.

Ayrıca sistemden aldığınız onaylı belgeler Almanya, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere toplam 120 ülkede de geçerli olacak. Yabancı resmî belgelerin onaylanması üzerine katı kuralları olan Lahey Sözleşmesine taraf olan ülkelerde geçerli olacak bu evraklar, sözleşmeye uygun şekilde hazırlanacağı için bu ülkelerde geçerli olacak.

e-Apostil sistemi, şu anda hem www.eapostil.gov.tr hem de e-Devlet üzerinden kullanılabilir durumda. Bu sistemi kullanarak bir belge aldığınızda ise 25 ila 50 TL arası bir ücreti ödemeniz gerektiğini de hatırlatalım.