e-Devlet veri sızıntısı iddialarıyla gündeme gelen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, bir hafta tutuklu kaldıktan sonra bugün tahliye edildi. Duyuru, Haskoloğlu'nun avukatı tarafından sosyal medyadan yapıldı.

e-Devlet’in hacklendiği iddialarıyla gündeme gelen İbrahim Haskoloğlu, geçtiğimiz hafta Twitter’da yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Daha sonrasında aynı gün içinde tutuklandığı açıklanan Haskoloğlu, verdiği ifadede haberi paylaşmadan önce resmi mercilerle görüştüğünü açıklamıştı.

Vatandaş ve gazeteci olarak üzerine düşeni yaptığını belirten Haskoloğlu’ndan bugün yeni bir haber geldi. “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçlamasıyla tutuklanan Haskoloğlu’nun tahliyesine karar verildi. Duyuru, Haskoloğlu’nun avukatı Emrah Karatay tarafından sosyal medyadan yapıldı.

İbrahim Haskoloğlu serbest:

Emrah Karatay, yaptığı paylaşımda “Müvekkilimiz an itibarıyla itirazımız neticesinde tahliye edilmiştir. İbrahim artık serbest.” ifadelerine yer verdi. İbrahim Haskoloğlu’ndan henüz tahliyesi hakkında bir açıklama gelmedi.

İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanmasına neden olan e-Devlet iddialarıyla ilgili videomuz

Haskoloğlu'nun da konuk olduğu, Yemeksepeti'nin hacklendiği yönündeki iddiaları konu alan videomuz