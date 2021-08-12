UC Kazan adlı bir mobil uygulama, yalnızca saatte bir loot toplayarak coin kazanmayı ve bu coinleri PUBG Mobile'ın oyun içi para birimi UC'ye dönüştürmeyi mümkün kılıyor. Üstelik bunu yaparken kullanıcı adı hariç PUBG Mobile oyun bilgilerinizi vermeniz dahi gerekmiyor.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG'nin mobil sürümü olan PUBG Mobile, oyunseverlerin karakterini ve silahlarını diledikleri gibi özelleştirebilmeleri için pek çok oyun içi kozmetiğe sahip. Ancak bu kozmetiklerin büyük bir çoğunluğu, gerçek parayla satın alınması gereken bir oyun içi para birimi olan UC ile satın alınabiliyor.

Peki hileye hurdaya karışmadan, cebimizden de herhangi bir para çıkarmadan UC kazanmanın bir yolu bulunuyor mu? Kesinlikle evet. ForApp Online tarafından yayınlanan 'UC Kazan' adlı uygulama, uygulama içinde kazanmış olduğunu coinleri PUBG Mobile hesabınıza aktarabileceğiniz UC'lere dönüştürmeyi mümkün kılıyor.

UC Kazan uygulamasında ücretsiz bir şekilde nasıl UC kazanabiliyorsunuz?

UC Kazan uygulamasını cihazınıza yükleyip kullanmaya başladıktan sonra saatte bir yüklenen loot'u toplayarak 2 coin kazanabiliyorsunuz. Ancak küçük bir meblağ karşılığında UC Kazan hesabınızı 'çırak', 'usta' ya da 'patron' hesaplarına yükselterek saatlik coin kazanımınızı 2'den 3, 5 ya da 7'ye de yükseltebiliyorsunuz. Elbetteki coin, dolayısı ile UC kazanmak için hesabı yükseltmek gibi bir zorunluluk bulunmuyor.

Saatlik 2 coin kazanç düşük gelirse 'İzle&Kazan' bölümündeki dört reklamı izleyerek ekstra hediye coin de kazanabiliyorsunuz. Ancak İzle&Kazan hediyelerinin günlük dört reklamla sınırlı olduğunu belirtelim. Daha fazla ekstra coin kazanmak isterseniz 'Görevler' bölümündeki görevleri yaparak hediye coinler kazanabiliyorsunuz.

UC Kazan'da kazandığımız coinleri nasıl PUBG Mobile UC'ye dönüştürüyoruz?

Her şeyden önce, coinleri UC'ye dönüştürebilmek için bakiyenizin en az 500 coin olması gerektiğini belirtelim. Yeterli miktarda coine sahip olduğunuzda 500 coin karşılığında 33 UC, 700 coin karşılığında 60 UC, 1000 Coin karşılığında 70 UC, 1500 coin karşılığında ise 108 UC alabiliyorsunuz.

Coinlerinizi UC'ye dönüştürmek için UC talep et butonuna dokunduktan sonra PUBG oyuncu adını ve kullanıcı adınızı yazdıktan sonra en geç 1 gün içerisinde güvenli bir şekilde alabiliyorsunuz. Yeterli miktarda coin biriktirmenin zaman alacağına hiç şüphe yok. Ancak hiç para ödemeden UC kazanmak için saatte bir loot toplamanın pek de zahmetli bir işlem olmadığı da bir gerçek.

Peki UC Kazan güvenli mi?

Her şeyden önce, UC Kazan'a giriş yaparken oyun hesabınız için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi kullanmanız gerekmiyor. Dolayısı ile hesabınızın çalınması gibi bir risk bulunmuyor. Coinleri UC'ye dönüştürürken yalnızca oyuncu adınızı vermeniz yeterli olduğundan hesap bilgilerinizin çalınabilme endişesi yaşamanıza gerek kalmıyor.