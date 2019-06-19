PUBG'ye Apex'ten Esinlenilmiş Yeni Özellikler Geliyor

Popüler Battle Royale türü oyunlarından olan PUBG'ye yeni özellikler geliyor.

PlayerUnknown’s Battlegrounds, bugün büyük bir güncelleme alıyor. Güncellemenin içerisindeki bir özellik ise Apex Legends oyuncularına oldukça tanıdık gelecek zira PUBG, radyo mesajlarında Apex Legends ile oldukça benzer bir sisteme geçiş yapıyor.

Test sunucularında şu an aktif olan PUBG Update 30’da oyuncular, fare tekerleğine basarak ya da F3’ü kullanarak radyo mesajları ekranını açabiliyorlar. Radyo mesajları ekranında destek ihtiyacından düşman görülmesine kadar farklı farklı mesaj seçenekleri bulunuyor.

Düşman konumunu seçtiğinizde haritada gösterdiğiniz nokta işaretleniyor ve takım arkadaşlarınıza mesafeyi okuyor. Tüm bunlar hesaba katıldığında yeni ping sistemi, sesli konuşmayı tercih etmeyen kullanıcılarla koordinasyon için oldukça faydalı olacak gibi görünüyor.

PUBG’nin Apex Legends’tan esinlendiği bir diğer yeni özellik ise çıkıntıdan tutunma. Bu özellikle birlikte oyuncular, zıpladıktan sonra boşluk tuşuna basarak ( ya da zıplamak için hangi tuş kullanılıyorsa) çatı ya da konteyner gibi yerlerdeki çıkıntılara tutunabilecek ancak geliştirici şirket, bu özelliğin sonraki güncellemede geleceğini söyledi.

Tüm bunlara ek olarak oyuna Desert Eagle da eklendi ve oyundaki en güçlü tabanca unvanını almayı başardı. Bu ve güncellemeyle gelen diğer tüm özellikleri okumak için buraya tıklayabilirsiniz.