McDonald's'ın Türkiye'ye Özel Çıkardığı AFK Oyuncu Aksesuarı "Archie" Dünya Çapında Viral Oldu

McDonald's'ın sadece Türkiye'deki "Pro Gamer Menü"leri ile edinilebilen 'Archie' isimli aksesuar dünya çapında viral oldu. Peki bu aksesuar tam olarak ne işe yarıyor?

Geçtiğimiz günlerde McDonald’s'ın Türkiye ayağı dikkat çekici ve oldukça pratik bir ürünle gündeme geldi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

TBWAİstanbul tarafından geliştirilen “Archie” adlı yeni bir aksesuar, oyuncuların kısa molalarda bile oyunda kalmasını sağlıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Archie ile oyunlarda AFK kalma derdine son

McDonald’s’ın ikonik “Altın Kemerler” logosundan ilham alan bu küçük aksesuar, kontrolcünün analog çubuklarını bir araya getirerek karakterin sürekli hareket etmesini sağlıyor. Böylece oyunda sürekli aktif kalmanızı sağlıyor ve AFK olarak oyundan atılmanızı engelliyor.

Bilmeyenler için McDonald's'ın sunduğu aksesuar Archie, özel bir “Pro Gamer Menü” ile birlikte sunuluyor. Menüde Big Mac, orta boy patates, orta boy kola ve 8’li soğan halkası yer alıyor.

Bu fikri ilgi çekici kılan şey ise basitliği. Karmaşık teknolojiler yerine oyuncuların gerçek bir sorununa sade ama etkili bir çözüm sunulmuş. Tabii sadece Türkiye'ye özel olması da ilginç fakat global çapta da bir anda popüler olması nedeniyle yakında yurt dışındaki McDonald's'larda da bu ürünü görebiliriz... Kim bilir?