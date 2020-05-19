Artık reklam ve tanıtımların vazgeçilmezlerinden olan QR kod nedir sorusunu yanıtladık ve sizin için ücretsiz QR kod oluşturma yöntemlerini anlattık. Bu yöntemler sayesinde siz de kolayca bir QR kod oluşturabilirsiniz.

Son birkaç yıldır gazete, dergi reklamlarında ya da reklam panolarında küçük, siyah - beyaz kareler görüyoruz. Bu küçük kareler, gördüğümüz reklamlar ve tanıtımlar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmamızı sağlayan QR kodlardır. QR kod oluşturma işlemi herkes tarafından yapılabilir.

QR kod oluşturma işlemi sonrası bu kodu dilediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Böylece bu kodu taratan herkes, kod içine eklemiş olduğunuz bilgilere ulaşabilir. QR kod oluşturma işlemi karmaşık gibi görünebilir ancak kod oluşturmanıza yardımcı olan pek çok internet sitesi var. Sizin için QR kod oluşturma yöntemlerini adım adım açıkladık.

QR kod nedir?

QR kod, Quick Response Code yani hızlı tepki kodu anlamına geliyor. İlk kez 1994 yılında, Japon firma Denso tarafından patenti alınan bu kod, özel matriks bir barkod türüdür. Mobil cihaz kameraları ile okunduğu zaman üzerine kayıtlı olan internet sayfasına ya da dosyaya yönlendirir.

QR kod yeni bir sistem gibi görünse de aslında atası, aşina olduğumuz market barkodlarıdır. Elbette QR kod, market barkoduna göre yüzlerce kat daha fazla bilgi taşıyabiliyor. Günümüzde pek çok telefon kamerası, herhangi bir ek mobil uygulamaya ihtiyaç duymadan, QR kod okuyabiliyor.

QR kod aracılığıyla ulaşmak istediğiniz doğru kitleyi etkinliklerden, kampanyalardan haberdar edebilir; Spotify, iTunes, Youtube kanallarına yönlendirebilir; internet sitenizi, blogunuzu, sosyal medya hesaplarınızı keşfetmelerini sağlayabilirsiniz.

QR kod oluşturma nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan QR Code Generator internet sitesini açın.

Buradan QR Code Generator internet sitesini açın. Adım #2: QR kodun yönlendirmesini istediğiniz bağlantı türünü seçin.

QR kodun yönlendirmesini istediğiniz bağlantı türünü seçin. Adım #3: Yönlendirme istediğiniz bağlantı bilgilerini girin.

Yönlendirme istediğiniz bağlantı bilgilerini girin. Adım #4: Dosya yönlendirmesi istiyorsanız “Upload any file” butonu ile dosya yükleyin.

Dosya yönlendirmesi istiyorsanız “Upload any file” butonu ile dosya yükleyin. Adım #5: Bağlantı türünü Static yerine Dynamic olarak seçerseniz dilediğiniz zaman QR kod yönlendirmesini düzenleyebilirsiniz.

Bağlantı türünü Static yerine Dynamic olarak seçerseniz dilediğiniz zaman QR kod yönlendirmesini düzenleyebilirsiniz. Adım #6: Sağ tarafta bulunan özelleştirme ekranından QR kodunuzun şeklini düzenleyebilirsiniz.

Sağ tarafta bulunan özelleştirme ekranından QR kodunuzun şeklini düzenleyebilirsiniz. Adım #7: Download butonu ile oluşturduğunuz QR kodu bilgisayarınıza indirin.

Download butonu ile oluşturduğunuz QR kodu bilgisayarınıza indirin. Adım #8: Oluşturduğunuz QR kodu dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Kendi QR kod oluşturma işlemi için kullanabileceğiniz pek çok farklı internet sitesi var. Sizin için QR Code Generator internet sitesinde QR kod oluşturma işlemini anlattık. Siteye ücretsiz giriş yaparak daha gelişmiş özelliklerden de faydalanabilirsiniz.

QR kod oluşturma işlemi sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri kodun şeklini olabildiğince basit tutmaktır. Böylece tüm mobil cihaz kameraları tarafından okunabilir. Yönlendirdiğiniz dosyalara çevrimdışı ulaşım da olacağı için kolay okunur, sade tasarımlar yaratmaya dikkat edin.

QR kod oluşturma sonrası nasıl kullanılır?

QR kodunuzu başarılı bir şekilde oluşturduktan sonra en verimli şekilde kullanmak için uygulayabileceğiniz birkaç küçük ipucu var. Bunlardan en önemlisi, QR kodunuzu ulaşmak istediğiniz hedef kitlenin kodu taramak için zaman bulabileceği kafe, restoran, sabit reklam panosu gibi yerlere yerleştirmektir.

Kodun yönlendireceği video, dosya, internet sitesi gibi sayfaların mobil uyumlu olmasına özen gösterin. QR kod ile beraber görünecek şekilde, kullanıcının bu kodu tararsa nereye yönlendirileceğine dair çok detaylı olmayan bir açıklama eklemeniz de son derece önemli püf noktalarından bir tanesi.

QR kodunuzu kullanacak kişilerin her zaman bir internet bağlantısı bulunmayabilir. Bu nedenle alternatif bir kod yaratarak metro istasyonları, uçaklar gibi yerlere yerleştirin. Alternatif QR kodu, kullanıcıları internet bağlantısına gerek duymadan görecekleri bir dosyaya yönlendirmeli.

QR kod ne işe yarar?

QR kod ilk kullanılmaya başladığı zamandan günümüze kadar her zaman bir tartışma konusu olmuş ve kullanıcı üzerindeki etkileri tam olarak saptanamamıştır. Fakat son yapılan araştırmalara göre QR kod kullanan işletmelerin aldıkları etkileşim oranı son derece yüksek bir düzeydedir.

Güney Kore’de hizmet veren Tesco isimli bir market zinciri, metro istasyonlarına yerleştirdiği çevrimdışı kullanılabilen QR kodlar ile müşterilerini bilgilendirmiş ve satış rakamlarında artış yakalamıştır. Kullanıcı trafiğini artırmak isteyen Youtube kanalları ve internet siteleri de bu yol ile pek çok yeni kullanıcı kazanmışlardır.

Sizin için QR kod nedir sorunu yanıtladık ve kullanabileceğiniz QR kod oluşturma yöntemlerini anlattık. Başarılı şekilde hazırlanan ve nokta atışı yönlendirmeler yapan bir QR kod sayesinde, siz de doğru kişilere ulaşabilirsiniz.