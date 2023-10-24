NVIDIA'nın ARM tabanlı işlemciler üreteceği iddia edildi. Eğer bu iddia gerçekleşirse Intel, biraz daha köşeye sıkışacak. Yeni çipler, 2025 yılında tüketicilerle buluşabilir.

NVIDIA, kişisel bilgisayarlar pazarında Intel'in liderliğini yıkamamış olsa da iş yapay zekâ çiplerine geldiğinde tartışmasız lider konumda. Ancak gelen son haberler, NVIDIA'nın kendisini tek bir alana sıkıştırmayı istemediğini gözler önüne seriyor. Hatta şirketin ARM tabanlı çiplerle Intel'i köşeye sıkıştırmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

NVIDIA'nın gizli kapaklı geliştirmeye başladığı iddia edilen yeni çipleri, Microsoft'un desteklerinden de faydalanıyor. Microsoft, Apple'ın Arm tabanlı çipler kullanmaya başladıktan sonra pazar payını iki katına çıkarmasının ardından, Arm teknolojilerini kullanan Windows bilgisayar işlemcileri üretimini teşvik etmeye başlamıştı. NVIDIA da bu pastadan payına düşeni alacak gibi görünüyor.

Yeni işlemciler 2025'te gelebilir

Konuyla ilgili olarak şirkete yakın kaynaklara göre NVIDIA ve AMD, 2025 yılında ARM teknolojisine sahip bilgisayar çipleri satmaya başlayacaklar. Böylece bu iki firma da 2016 yılından bu yana ARM tabanlı dizüstü bilgisayar çipleri yapan Qualcomm'a katılmış olacak. Tabii bu durum, en çok da Intel'in canını sıkacak gibi görünüyor.

Konuyla ilgili olarak henüz firmaların hiçbirinden bir açıklama gelmedi. Apple'ın yeni nesil Mac cihazlar ile birlikte daha iyi batarya ömrü ve daha yüksek performans sunmasının ardından Microsoft, benzer bir performansa sahip çipler geliştirilmesini istiyor. 2016 yılında Qualcomm'a ARM tabanlı geliştirmeler için 2024'e kadar imtiyaz tanıyan Microsoft, böylece bu pazarda öncü bir firma da edinmiş olmayı amaçlıyordu. Görünüşe göre Microsoft, Qualcomm'un imtiyazı bittiği anda diğer firmaların da bu pazara girmesini istiyor.