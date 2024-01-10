Rabbit isimli ABD'li bir girişim, CES 2024'te R1 ismini verdiği bir yapay zekâ cihazı tanıttı. Cebinize sığabilecek kadar küçük olan R1, uygulamalarınızı sizin yerinize kullanabiliyor. Bunu da sizin kullanım şeklinizi öğrenip taklit ederek yapıyor.

İki gündür devam eden CES 2024, şaşırtmayan bir şekilde yapay zekâ konusundaki yeniliklerin bol olduğu bir etkinlik olarak geçiyor. Şimdiye kadar birçok ilginç teknolojiyi fuarda görmüştük. Bunlara bir yenisi daha eklendi: ABD’li Rabbit isimli bir girişimin geliştirdiği Rabbit R1.

Rabbit R1, cebinize kolayca sığabilecek minik bir yapay zekâ cihazı. Yani bir telefon değil. Bu cihaz, basitçe anlatacak olursak kullanıcının her yere götürebileceği bir asistan görevi görecek. Telefonumda zaten böyle bir şey var dediğinizi duyar gibiyiz. Rabbit, cihazının bunlardan çok daha farklı olacağını söylüyor.

Rabbit R1, uygulamaları kullanış şeklinizi öğrenerek sizi hızlıca taklit ediyor

Rabbit R1, konuşarak çalışan bir mobil cihaz. 2,88 inçlik küçük bir dokunmatik ekranı var. Buna ek olarak kaydırmayı sağlayan bir tekerleğe, sesli komutlar için iki adet mikrofona, yanıtlar için hoparlöre ve “Tavşan Gözü” olarak isimlendirilen 360 derecelik bir kameraya sahip. Cihaz, MediaTek Helio P35 işlemciden güç alıyor. 128 GB depolama, 4 GB RAM, USB-C bağlantı noktası, Bluetooth, Wi-Fi ve 4G özellikli SIM yuvası da diğer özelliklerinden. Ekran açıldığında kullanıcıyı minik tatlı bir tavşanın karşılayacağını ekleyelim.

Peki tam olarak ne yapıyor bu R1? Rabbit OS isimli işletim sistemine sahip yapay zekâ destekli cihaz, tüm uygulamalarınızda gezinmek ve sizin için işlemleri yerine getirmek için tasarlanmış. Şirket, R1’in bunu standart telefonlara kıyasla daha hızlı yapmanızı sağlayacağını belirtiyor.

Rabbit, modelin uygulamaları kullanırken kullanıcının niyetini ve davranışlarını öğrenebileceğini iddia ediyor. Bunun ardından da hızlı bir şekilde taklit edebileceğini ekliyor. Yani eğitildikten sonra tıpkı sizin gibi çalışacak ve sizin yerinize uygulamalarınızı kullanabilecek. Öğrendiği eylemleri kaydedip daha sonra tekrarlayabiliyor. Şirketin paylaştığı demoda CEO Jesse Lyu cihaza Midjourney’den görsel oluşturmayı öğrettiğini görebiliyoruz.

Sizin yerinize uygulamaları kullanacak R1’in, ChatGPT’den daha hızlı olduğu iddia ediliyor

Daha fazla örnek verecek olursak Spotify R1’e bağladınız diyelim. Cihaz yalnızca müzik çalmayla kalmayacak, aynı zamanda albümdeki diğer şarkıları çalmak gibi görevleri de gerçekleştirecek. Şarkı sözlerini, müziğin kime ait olduğunu ve daha fazlasını öğrenebileceksiniz. Bunun biraz ChatGPT’yi andırdığını söyleyebiliriz. Ancak Rabbit, cihazının ChatGPT’den daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Bunun dışında Uber gibi uygulamaları sizin için kullanarak bulunduğunuz yere araç çağırabilecek, otel rezervasyonları yapabilecek. Mesela R1’e “Benim ve altı arkadaşımın sığacağı bir Uber çağır.”. dendiğinde cihaz normal bir araç çağırmak yerine UberXL olarak da bildiğimiz büyük araçları çağıracak.

Tabii ki R1’in ortalama bir kullanıcı tarafından kolayca eğitilip eğitilmeyeceği bir soru işareti. Bunu ürün çıktığında göreceğiz. Şirket, R1’in pil ömrünü “tüm gün” olarak açıklasa da net bir detay vermedi. Ürünün fiyatı ise 199 dolar olarak açıklandı. Mart veya nisan ayında ABD’de satışa sunulması bekleniyor.

Rabbit’in R1 için yayımladığı demo videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz:

CES 2024’teki diğer yapay zekâ duyuruları için: