Brezilya’nın Goiânia kentinde, ölümcül bir olay yaşandı. Öyle ki bu kaza sonucunda insanlar, sağlıklarından oldular. Hatta bazıları hayatını kaybetti.

"Peki bu ölümcül kazanın sebebi neydi?" "Nasıl meydana gelmişti?"

Gelin, cevaplayalım.

1987 yılında, Brezilya’nın Goiânia kentinte radyoaktif bir kapsülün terk edilmesi sebebiyle ürkütücü bir kaza yaşandı.

İnsanlar, bir hurda metal olduklarını düşündükleri bir cisim buldular ve sattılar. Ancak bu durum, ölümcül bazı olayların başlangıcı oldu.

Goiânia kazası, bir radyoterapi enstitüsünün yer değiştirmesine ve geride bir ekipman kalmasıyla başladı. Bu, sezyum-137 telepati ünitesiydi ve lisans gereği bu ünitenin varlığı yetkililere bildirilmeliydi.

Bu radyoaktif ekipman, tesisin yıkımı sırasında sahada kaldı ve sonrasında hurda değeri olabileceğini düşünen iki kişi tarafından keşfedildi. Bu kişiler, bu metal yığınını eve taşıdılar onu sökmeye çalıştılar.

Ancak bu hareketleriyle, farkında olmadan ölümcül bir içeriği açığa çıkarmışlardı.

Böylece çevre, aşamalı olarak kirlenmeye başladı ve sonucunda oldukça ciddi bir radyolojik kaza yaşandı. Öyle ki insanlar, bu tuhaf kapsülün görünüş itibarıyla büyüsüne kapıldılar ve bu kapsüle ait bazı örnekleri evlerine götürdüler.

Yaklaşık 5 gün sonrasında insanlarda garip belirtiler ortaya çıktı. İnsanlar, çeşitli gastrointestinal sorunlar yaşamaya başladı. 20’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı, 5 kişi ise kapsülden yayılan akut radyasyon sebebiyle hayatını kaybetti.

Özetle bu kapsül çevreyi zehirlemekle kalmadı, birçok insanın sağlığını bozarak 5 kişinin ölümüne sebep oldu. Goiânia kazasının kurbanları, tarihin en fazla radyasyona maruz kalan insanları olarak tarihe geçmiş oldu.

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