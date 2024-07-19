Koç Holding’in Büyük Pişmanlığı: Rahmi Koç’un Ford’un Teklifini Reddetmesi Nasıl Hem Ülkemiz Hem de Şirket Açısından Kaçan Büyük Bir Fırsat Oldu?

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Koç Holding’i bizleri gururlandırdığı başarılarıyla anıyoruz. Ama iş dünyasında doğru verilen kararlar olduğu kadar yanlış verilen kararlar da var. Bu içerikte Rahmi Koç’un vermekten pişman olduğu kararın hikâyesinden bahsedeceğiz.

Ülkemizin en değerli şirketlerinden biri olan Koç Holding, TÜPRAŞ başta olmak üzere sayısız şirketiyle başarıdan başarıya koşan değerlerimizden biri.

Ancak rekabetin ve dinamik doğasının sonucu olarak âdeta bir savaş meydanına dönüşen ticaret arenasında değerlendirilen fırsatlar olduğu kadar kaçırılan fırsatların da olması hiç şaşırtıcı değil.

Rahmi Koç’un en büyük pişmanlığı olacak olan o teklif Ford’dan geliyor!

Rahmi Koç

Rahmi Koç’a, dünyanın en prestijli otomobil markalarından biri olan Ford iki araba markasının satışı hakkında bir teklif götürüyor.

Hem de öyle sıradan markalar da değil. Jaguar ve Land Rover’dan bahsediyoruz.

Ancak teklif ciddi incelemelerden geçtikten sonra Rahmi Koç Ford’un yetkililerine, Jaguar’ın o yıllarda 3.5 milyar dolar borcu olması sebebiyle yalnızca Land Rover’ı alabileceğini belirtiyor.

Land Rover ve Jaguar’ın aynı fabrikada üretilmesi sebebiyle Ford bu teklifi kabul etmiyor.

jaguar ve land rover

Koç Holding'in bu teklifi reddetmesinin ardından, Hindistan merkezli Tata Grubu’na ait Tata Motors cesur bir hamle yaparak Jaguar ve Land Rover'ı satın alıyor.

Tata Grubu bünyesinde yapılan yeniliklere ek olarak lüks araçlara olan ilginin de artmasıyla Jaguar’ın çok büyük görünen borcu kısa sürede kendisini kapatıyor.

Bu cesur karar, her ne kadar Tata için büyük bir başarı öyküsüne dönüşse de Rahmi Koç’un en büyük pişmanlığının öyküsüne dönüşüyor.

Rahmi Koç’un bu konuyla ilgili kendi ifadeleriyse şu şekilde; “Vaktiyle Ford Land Rover ve Jaguar’ı satılığa çıkardığında ilk bize teklif etti. Biz ‘Sadece Land Rover’ı alırız’ dedik, çünkü Jaguar o zaman çok borçluydu, ama Ford kabul etmedi. ‘İkisi aynı fabrikada üretiliyor, o yüzden ikisini birlikte almalısınız’ dediler. Jaguar’ın o dönem 3.5 milyar dolar borcu vardı, istemedik. Ama Tata Grubu satın aldı. Tata şanslıydı, çünkü alır almaz dünyada lüks araçlara olan ilgi ve talep artmaya başladı. Dolayısıyla bu 3.5 milyar dolarlık borcu ödeyip hemen para kazanmaya başladılar. Çok güzel de modeller yapıyorlar, onları da tebrik ediyorum. Onlar bizden daha cesur çıktı.”

Özetle, Rahmi Koç’un Land Rover ve Jaguar’ı Koç Otomotiv bünyesine katmaması hem ülkemiz hem de şirket için kaçırılmış büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

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