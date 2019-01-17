Chevrolet’in ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlayan yeni reklamı, “En güvenilir otomobil bizimkiler” temalı idi. Şirket, Toyota, Ford ve Honda’dan gelen meydan okumayı kabul etmedi. Reklamı yayından çekti.

Firmaların karşılaştırmalı reklam yapmaları yurt dışında oldukça sık karşımıza çıkan bir durum. Özellikle otomobil firmaları bu konuda gerçekten çok yaratıcı işler yapıyorlar.

Öbür tarafta ise Chevrolet var. General Motors ailesinin bu üyesi de bir karşılaştırmalı reklam yapmaya karar verdi ve çektikleri reklam filmi, ocak ayının başında televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Reklam filminin dayandırıldığı araştırma, Chevrolet’in zirvede olduğu noktaları ele alacak şekilde ve kısıtlı veriyle yapıldığı için pek de güvenilir değildi. Kaldı ki araştırmadaki tüm değişkenler ve tüm veriler de yayımlanmamıştı. Chevrolet teknik olarak doğru ancak gerçekle pek bağdaşmayan bir iddiaya sahipti.

İngilizce bilmeyenler için reklamı özetlemek gerekirse Chevrolet; Ford, Honda ve Toyota kullanıcısı “gerçek insanları” tesislerine davet ediyor. Sırayla “Sizce sizin arabanız en güvenilir olan mı?” diye soran araştırmacı, en son en güvenilir aracın araştırmaya göre Chevrolet olduğunu söylüyor. Herkes şaşırıyor, “Vay be Chevy imiş, çok etkilendim.” falan diyorlar.

Bunun üzerine başta Toyota olmak üzere reklamda adı geçen üç otomobil üreticisi de Chevrolet’e meydan okuyarak, firmadan iddiasını ispatlamasını istedi (haliyle). Chevrolet de bunun üzerine reklamını yayından çekti.

Toyota bayiilerine bir yazı gönderen Japon devi, Chevrolet’in iddiasına yasal olarak meydan okuduklarını ve Chevrolet’in reklamı yayından kaldıracağını söyledi. Ford ve Honda da firmaya meydan okumayı ihmal etmediler.

Chevrolet reklamı hala YouTube’da olmasına rağmen Chevrolet’in kanalındaki reklamlar listesinde yer almıyor, zaman çizelgesinde çıkmıyor.

Toyota’nın sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bahsi geçen mesajı gerçekten de bayiilere gönderdiklerini, anladıkları kadarıyla Chevrolet’nin reklamı geri çektiğini söylüyor.

Chevrolet sözcüsü ise yaptığı açıklamada iddialarının arkasında olduklarını, şirketin o anki ihtiyaçlarına yönelik reklam kampanyası yaptıklarını belirtti. Açıklamasında diğer firmalardan hiç bahsetmeyen sözcü, şu anda yeni Silverado’nun tanıtımına odaklandıklarını ve eski reklamın yerini Silverado reklamının alacağını söyledi.

Ford sözcüsü Mike Levine de konuya dair bir açıklama yaptı.

Twitter’dan konuyla ilgili bir haberi paylaşan Levine, ilk tweetinde “Chevrolet reklamının yayını, Ford, Toyota ve Honda’nın meydan okumasından sonra durdurulacak” derken, ikinci gönderisinde ise “Reklamdaki ‘gerçek insanların’ Chevrolet’in en güvenilir araba markası iddiasına şaşırmaları anlaşılabilir. Çünkü gerçek bu değil. Bu yanlış yönlendiren yalan reklamları durdurmayı kabul ettiler ve bunun hemen gerçekleşmesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.