Microsoft'un bir süredir üzerinde çalıştığı Windows 11 24H2 güncellemesinin çıkış tarihi nihayet belli oldu.

Microsoft bu ayın başlarında Windows 11 24H2 güncellemesinin tüm uyumlu sistemlere henüz sunulmadığını doğrulamıştı. Bu durum her ne kadar yeni güncellemeleri bekleyen kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratsa da Microsoft’un yeni açıklaması bekleyişin çok uzun sürmeyeceği yönünde. Şirket, kısa süre önce yayınladığı bir blog yazısında geliştirilmiş Copilot veri koruması ile birlikte gelecek olan Windows 11 24H2 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı.

Microsoft’un açıklamasına göre Windows 11'in 24H2 güncellemesi, 24 Eylül 2024'te isteğe bağlı bir güvenlik dışı önizleme sürümü olarak sunulacak. Ardından 8 Ekim 2024'teki aylık güvenlik güncellemesiyle birlikte ise resmî olarak tüm uyumlu sistemlere dağıtılacak.

Windows 11 24H2 güncellemesi 8 Ekim’de geliyor

Güncelleme, Microsoft Copilot'un Microsoft 365 uygulamasına entegrasyonunu da içerecek ve 24H2 güncellemesinin hemen ardından Kasım ayında Windows 10 sistemlerinde de uygulanacak.

“Microsoft Copilot için Microsoft 365 uygulamasına geçiş, yıllık Windows 11 özellik güncelleştirmesi sürümüyle uyumlu olacak. Değişiklikler, 24 Eylül 2024'teki isteğe bağlı güvenlik dışı önizleme sürümünden başlayacak, ardından Windows 11'in desteklenen tüm sürümleri için 8 Ekim'deki aylık güvenlik güncelleştirmesi sürümünü takiben uyumlu bilgisayarlara sunulacak. Aynı değişiklikler bir sonraki ay Windows 10 sistemini çalıştıran bilgisayarlara da uygulanacak.”

Burada kullanıcıların merak ettiği bir diğer önemli konu ise bilgisayarlarının güncellemeyi alıp alamayacağı ile ilgili. Eğer bilgisayarınızın 24H2 ile uyumlu olup olmadığını merak ediyorsanız belirtelim, Microsoft yeni sürüm için sistem gereksinimlerini değiştirmiyor. Yani şu ana kadar güncellemeleri alıyorsanız önümüzdeki ay gelecek yeni 24H2 güncellemesini de alabileceksiniz.

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