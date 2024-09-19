Bundan sonra neredeyse her cihazda Windows'un bir kopyasını kullanmak mümkün olabilecek.

Microsoft, macOS, iOS, iPadOS, internet tarayıcıları, Android cihazlar ve hatta Windows PC'ler için bir Windows uygulaması yayımladı. Bu uygulama Windows 365, Azure Sanal Masaüstü, Uzak Masaüstü ve daha fazla ortamda bir Windows versiyonunu kullanabilmeyi sağlıyor.

Bu özellik yaklaşık bir yıldır test ediliyordu. Birleşik uygulama diyebileceğimiz sistem, özelleştirilebilir bir ana ekran, çoklu monitör desteği ve yerel cihazlar arasında doğrudan bir bulut bilgisayara bağlanmış gibi kullanmaya olanak sağlayabiliyor. Uygulamanın kullanılabildiği yerel cihazlar arasında web kameraları, depolama cihazları ve yazıcılar gibi donanımlar da yer alıyor.

İş ve okul hesapları ile kısıtlı olacak

Yeni Windows uygulaması, öncelikle Windows ve diğer işletim sistemlerinde yer alan mevcut Uzak Masaüstü istemcilerini kullanmak için geçiş yapma amacıyla tasarlandı. Öte yandan Microsoft bu uygulamayı sadece okul ve iş hesapları ile kısıtladığını belirtti. Microsoft, Uzak Masaüstü Bağlantısı gibi araçlarla benzer hizmetler de sunuyordu.

Microsoft'un bu uygulamayı bireysel tüketici hesapları için destekleme planları olup olmadığını henüz açıklamadı. Firmanın geçen yıl açıkladığı uzun vadeli hedefleri arasında kullanıcıların dijital deneyimlerinin tam anlamıyla dijitale taşınması ve yapay zekâ destekli hizmetlerin geliştirilmesi yer alıyordu. Microsoft'un amacının Windows'u tamamen buluta taşımak olduğu belirtiliyordu.

Windows kullanıcıları bu uygulamayı Microsoft Mağazası'ndan edinilebilir. Uygulama Apple App Store'da da yer alıyor ve Android sürümü de genel önizleme modunda yayımlandı.