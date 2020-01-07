Razer, oyun tutkunlarını heyecanlandıran yeni ürününü tanıttı. Sila 5G Home Router adı verilen yüksek hızlı ağ oluşturma cihazı; oyun ve veri akışı için bant genişliğini otomatik olarak öncelik sırasına koyuyor.

Oyunların yükselen bant genişliği, grafik ve genel işlemci kullanımı, gelecekte 5G teknolojisinin en çok kullanılacağı alanlardan birinin oyun sektörü olacağını gösteriyor. Piyasadaki en büyük oyun donanımı üreticilerinden olan Razer'ın bugün tanıttığı bir ürün, 5G teknolojisinin oyun sektörü için ifade ettiği önemin altını bir kez daha çizdi.

Tüketici elektroniği alanında hizmet veren ve kendisini uzun süredir "Oyuncular için, oyuncular tarafından" sloganıyla tanıtan Razer, Las Vegas'ta devam eden teknoloji fuarı CES 2020 kapsamında yeni bir ürün tanıttı. Sila 5G Home Router adı verilen bu ürün, yüksek hızlı bir ağ oluşturma cihazı. Cihaz; oyun ve veri akışı için bant genişliğini otomatik olarak öncelik sırasına koyacak ve bunun yanı sıra kullanıcıların ağdaki hangi cihazın ne kadar veri kullanacağını belirlemesini sağlayacak.

Razer, CES 2020'de birçok ürünle karşımıza çıkıyor:

CES 2020'de Sila'nın yanı sıra mobil oyun kumandası Razer Kishi, yeni oyun masaüstü bilgisayarı Razer Tomahawk ve oyun yayıncıları iş birliğiyle üretilen yeni Razer yarış simülatörü de tanıtıldı. Sila ve yarış simülatörü, henüz fikir aşamasındayken Android ve iOS uyumlu oyun kumandası Razer Kishi, 2020 yılı içerisinde piyasada olacak.

Razer yakın zamanda eski çalışanlarının şirketin CEO'su Min-Liang Tan'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelmişti. Eski çalışanlar, Tan'ın şirket içinde "korku" yarattığını ve insanları şiddet ile tehdit ettiğini iddia etmişlerdi. Tan, tehditlerinin "şaka" olduğunu söyleyerek iddiaları reddetmişti ancak CEO, eski yılların aksine bu yıl CES'e katılmamayı tercih etti.

Oyuncular için donanımlar üretmeye devam eden Razer, yazılım ve hizmetler konusunda geri adım attı. Dijital oyun mağazasını kapatan Razer; Ouya ve Forge TV hizmetlerini de sonlandırmıştı. Hâlâ fikir aşamasında olmasına rağmen Sila 5G Home Router'ın tanıtılan en heyecan verici ürünlerden biri olduğu söyleniyor. Cihazın hem masaüstü hem de mobil oyun tecrübelerinde çok düşük gecikme süreleri sağlayacağı belirtiliyor. Entegre bir şarj edilebilir bataryaya sahip olacak cihaz, bu sayede kullanıcı tarafından her yere taşınabilecek.​

Qualcomm SDX55 ve Hawkeye IPQ8072A yonga seti kullanan ve 802.11ax 4×4 Wi-Fi bağlantısındaki 4G LTE ile kullanılabilir olan cihazın 2,5 Gbps WAN, 4 tane 1 Gbps LAN ve 1 tane USB 3.0 girişi olacak. Cihazda cep telefonu bağlantısını sağlamak için SIM kart girişi de yer alacak.