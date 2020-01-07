Razer, El Kadar Masaüstü Bilgisayarı 'Tomahawk'ı Tanıttı

Razer, sanki yalnızca tek bir parçadan oluşuyormuş gibi duran masaüstü bilgisayarı Razer Tomahawk'ı CES 2020 etkinliğinde tanıttı. Bilgisayarın bu kadar küçük olabilmesinin arkasında Intel'in muhteşem bir ürünü yatıyor.

Oyun ekipmanı denince akla gelen ilk isimlerden olan Razer, CES 2020 etkinliğinde boy gösteriyor. Hâlihazırda sayısız oyun faresi, klavyesi, kulaklığı ve hatta oyun bilgisayarı satmakta olan şirket, bugüne kadar hiç masaüstü bilgisayar satışı gerçekleştirmemişti.

Elbette Lenovo ve Maingear ile yapılan bazı ortaklıklar sonucunda Razer imzası taşıyan masaüstü bilgisayarlar görmüştük ancak bu bilgisayarların hiçbiri Razer’ın tamamen kendi üretimi değildi. İşte bu durum, 2020'nin yazında değişmek üzere.

Razer'ın CES 2020'de tanıttığı oyun canavarı: Razer Tomahawk

Razer Tomahawk isimli bu bilgisayarın özelliği tamamen yükseltilebilir parçalardan oluşması. Ayrıca bilgisayarın küçük boyutuna da değinmeden geçmeyelim. Razer Tomahawk, sanki tamamen ekran kartından oluşmuş gibi duruyor.

Peki bu bilgisayarın küçük bir kutuya sığmasını sağlayan şey ne? Razer Tomahawk, günümüz masaüstü bilgisayarlarında olmayan bir özelliğe sahip. Tomahawk, herhangi bir anakart veya masaüstü işlemciyle birlikte gelmiyor. Bunun yerine Intel’in NUC Element donanımını kullanıyor.

Intel’in NUC Element donanımı, 45 W Core i9-9980HK işlemciye kadar destek veren bir yapıya sahip. Ayrıca RAM, depolama donanımları ve Wi-Fi 6 için girişler barındırıyor. Tomahawk’ı Razer’dan sipariş ettiğinizde onların yapmaları gereken tek şey; istediğiniz güç kaynağını, grafik kartını, depolama birimini ve RAM’i cihaza takmak oluyor.

Razer’ın açıklamalarına göre Intel Core i7 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB SSD ve RTX-20 serisi bir grafik kartının bulunduğu bu cihaz, yaklaşık 2.300 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Tomahawk’ı daha da geliştirmek isteyen müşteriler ise Core i9, 64 GB RAM ve RTX 2080 Super seçeneklerine tercih edebilecekler.

Peki Razer’ın Tomahawk’ta kullandığı Intel NUC Element donanımını tek başına almak mümkün olabilecek mi? Cevabımız evet. Intel, NUC Element donanımını Amazon ve Newegg üzerinden satışa çıkaracak. Yani kendi bilgisayarınızı kendiniz kolayca oluşturabileceksiniz.