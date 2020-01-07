NASA İçin Üretilen 8K VR Gözlük, CES 2020'de Tanıtıldı

VRgineers, CES 2020'de NASA için ürettiği 8K VR gözlüklerini tanıttı. Şirketin şimdiye kadar ürettiği en büyük VR gözlüğü olan XTAL, gelişmiş görüntü ve kontrol özellikleri sunuyor.

VRgineers, yıllardır NASA gibi kurumlar da dahil olmak üzere profesyonel ve kurumsal pazar için VR gözlükler geliştiriyor. Bununla birlikte şirket, NASA için üretilen, şimdiye kadarki en yeni ve en büyük modelini CES 2020'de tanıttı. Daha önce ürettikleri modeller gibi XTAL olarak adlandırılan VR gözlük de sınıfının en iyisi ve 8K çözünürlüğünde kristal netliğinde VR görüntüler sunuyor.

Yeni XTAL, göz izleme teknolojisini içeren görüntü işleme özellikleri, AR karma gerçeklik (mixed reality) modülü ve geliştirilmiş lensleriyle 180 derecelik etkileyici bir görüş alanı sağlıyor. Bir VRgineer sözcüsü, cihazın NASA astronotları için tasarlanmış bir VR gözlüğün temel versiyonu olduğunu açıkladı. VR gözlüğün görüntü kalitesi o kadar yüksek ki, kullanıcılara en küçük detayları bile gösterebiliyor.

Gözlükte bulunan göz izleme teknolojisi, sanal dünyaları bakışlarınızla kontrol edebilmenizi sağlıyor. Gözlük ayrıca sesli komutlarla ve vücut hareketleriyle etkileşim kurma özelliklerine de sahip. XTAL; hareket kontrollerini, kulaklığın alt kısmına yerleştirilmiş iki Leap Motion sensörü sayesinde algılıyor.

XTAL gözlüklerin fiyatları yaklaşık 8.000 dolardan başlıyor ancak bu fiyat, standart kullanıcılar için pek bir şey ifade etmiyor. VR gözlük, çalışan güvenliği eğitimi veren kurumlar ve işletmeler için geliştirildi. XTAL'in eski versiyonları ABD Savunma Bakanlığı, ABD Donanması ve NASA'da kullanılıyor. Fiyatı tüketiciler için çok yüksek olsa da, geleceğin astronotlarını ve askerlerini eğitmek için gayet uygun görünüyor.