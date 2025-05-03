realme, oldukça uygun bir fiyata satacağı yeni akıllı telefonu C75 5G'yi duyurdu. Günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek olan telefon, satışa sunulduğu ülkelerde ilgi görür gibi duruyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den çekildiği iddiasıyla gündem olan Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte C75 5G isimli telefonunu duyurdu. Uygun fiyatlı telefon, satışa sunulduğu ülkelerde dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

realme C75 5G, 6.67 inç boyutunda HD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı ve 625 nit tepe parlaklık değerine sahip olan telefon, yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucu sensörü de barındırıyor. realme, yeni akıllı telefonundaki selfie kameraya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Karşınızda realme C75 5G

MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan realme C75 5G'de 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ancak burada önemli bir detay var. Telefon, 12 GB'ye kadar sanal RAM desteği sunuyor. Bu da toplamda 18 GB RAM demek. Android 15 tabanlı realme UI 6.0 arayüzü ile çalışan telefon, 45W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh'lık bir batarya ile eşleştirildi.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Ancak realme, bu kamera kurulumunda sadece ana kameranın özelliklerini paylaştı. Telefonun ana kamerası, 32 MP çözünürlük sunuyor. Bu arada, telefonun kamera kurulumu yapay zekâ ile destekleniyor.

realme C75 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, HD+ (720x1604 piksel), 120 Hz, 625 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 4-6 GB Depolama 128 GB Ön Kamera Açıklanmadı Arka Kamera 32 MP + açıklanmadı Batarya 6.000 mAh (45W) İşletim Sistemi realme UI 6.0 (Android 15)

realme C75 5G fiyatı: