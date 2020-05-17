Realme, kablosuz kulaklık sektörüne damga vuran şirketlerden biri. Şirket şimdi de, diğer modellere göre daha uygun olan yeni bir kulaklık üzerinde çalışıyor. Realme Buds Air Neo isimli cihazın 25 Mayıs'ta Çin'de tanıtılması bekleniyor

Teknoloji geliştikçe kulaklıklar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Hayatın neredeyse her alanında kullandığımız kulaklıklar da teknoloji ile birlikte gelişim gösteriyor. Uzun bir süre kablolu kulaklıklar piyasaya damga vurmuşken, artık bu kablolu kulaklıklar yerini kablosuzlara bırakmaya başladı. Birçok şirket, gelişen kulaklık endüstrisine ayak uydurabilmek için kablosuz kulaklık üretmeye başladı.

Kablosuz kulaklık sektörüne ayak uydurmaya şirketlerden biri de Realme olarak biliniyor. Daha önce True Wireless Stereo olarak ürettiği kablosuz kulaklıklarıyla gündeme gelen şirket, şimdiyse daha uygun fiyatlı bir cihaz üzerinde çalışıyor. Şimdilik ortaya çıkanlara göre, şirketin bu uygun fiyatlı yeni kulaklığının adı Realme Buds Air Neo olacak.

Yeni kulaklık Buds Air Neo, bir önceki model olan Buds Air ile aynı tasarıma sahip. Buds Air Pro'nun şarj kutusu da Buds Air'dan çok farklı değil, her iki kulaklığın da şarj kutusunun üzerinde basıncı dengelemek amacıyla bir delik yer alıyor. Bununla birlikte şekilleri de benzer olan iki şarj kutusunu uzaktan ayırt etmek pek de kolay değil diyebiliriz.

Cihazda USB-C girişi yerine Micro-USB tercih edilmiş:

Şarj kutusu konusunda Buds Air Neo'yu Buds Air'dan ayıran özelliğin, alt tarafta bulunan girişler olduğunu söyleyebiliriz. Buds Air'da bulunan USB-C girişi Buds Air Neo'da yerini Micro-USB'ye bırakmış. Bunlarla birlikte, Realme'nin daha önce kullandığı kablosuz şarj teknolojisi bu cihazda da yerini almış.

Buds Air Neo, R1 çip ile güçlendirilmiş ve içinde 13 mm hoparlörleri barındırıyor. Cihaz, son çıkan Bluetooth 5.0 teknolojisini de destekliyor. Realme'nin bu cihazda kullanıcılara sundukları bunlarla da sınırlı kalmıyor. Oyun oynayan kullanıcılar için ses gecikmesini azaltan kulaklık, kulağınıza takınca otomatik çalmasını sağlayan sensörleri de bünyesinde barındırıyor.

Henüz kulaklıkla ilgili çok bir bilgi açıklanmış değil ancak cihazın Çin'de 25 Mayıs tarihinde çıkması bekleniyor