Realme C25s Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Realme, uygun fiyatı, mütevazı özellikleri ve oldukça büyük bataryasıyla dikkat çeken Realme C25s modelini duyurdu. Söz konusu cihaz, uygun fiyata günlük ihtiyaçları giderecek bir telefon arayanlar için biçilmiş kaftan.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, giriş ile orta segment arasında yer alan en yeni akıllı telefonu "Realme C25s" modelini duyurdu. Günlük kullanım için yeterli, mütevazı özelliklere sahip olan akıllı telefon, buna paralel şekilde bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip.

Tasarımını ele aldığımızda Realme C25 modelinden neredeyse ayırt edemediğimiz Realme C25s, damla çentikli bir ekran tasarımına, kare şeklinde bir kamera modülüne sahip. Cihaz, genel olarak kalın ekran çerçevelerine sahip olsa da seviyesi için kabul edilebilir diyebiliriz.

6,5 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde bir LCD ekran ile karşımıza çıkan Realme C25s, gücünü MediaTek'in Helio G85 işlemcisinden alıyor ve 4 GB RAM, 128 GB depolama şeklinde tek bir bellek kombinasyonu sunuyor. Kutusundan Android 11 ile çıkan akıllı telefon, 6.000 mAh'lik devasa bataryası ile uzun bir kullanım süresi sunuyor.

Arka tarafta 48 MP ana kamerasıyla seviyesine göre iyi bir kamera performansı sunan Realme C25s, ana kamerayı 2 MP monokrom ve 2 MP makro kamera ile destekliyor. Ekrandaki damla çentikte ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

Realme C25s özellikleri

MediaTek Helio G85 işlemci

4 GB RAM

128 GB depolama

6,5 inç, HD+ LCD ekran

48 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera

8 MP ön kamera

6.000 mAh batarya

18W hızlı şarj

Android 11

Mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan Realme C25s, 169 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip. Şu an için cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.