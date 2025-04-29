Nothing, yeni bütçe dostu orta segment telefonu CMF Phone 2 Pro'nun global lansmanını gerçekleştirdi. Telefon, özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

Sıra dışı telefon tasarımlarıyla tanıdığımız akıllı telefon üreticisi Nothing, dün akşam CMF Phone 2 Pro isimli telefonunun küresel lansmanını resmen gerçekleştirdi. Cihaz, orta segmentte bütçe dostu bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Nothing CMF Phone 2 Pro, şirketin diğer telefonları gibi alışılagelmişin dışında bir tasarımla geliyor. Cihazda modüler, 3’lü kamera kurulumuna sahip bir tasarım görüyoruz. Önde ise delikli ekran tasarımı bizi karşılıyor. Modüler tasarım, cihaza farklı aksesuarların ve ek lenslerin takılmasına olanak tanıyor.

Nothing CMF Phone 2 Pro neler sunuyor?

Telefonda 6,77 inç boyutunda 1080 x 2392 piksel çözünürlük sunan 120 Hz destekli bir AMOLED ekran görüyoruz. HDR10, 3000 nit parlaklık, sürekli açık ekran, ekran içi parmak izi sensörü gibi özellikler de bizi burada karşılıyor. Cihazın ağırlığı ise 185 gram.

CMF Phone 2 Pro, orta segment bir işlemci olan ve birçok insan için yeterli işlevler sunabilen 8 çekirdekli CPU’ya sahip Dimensity 7300 Pro işlemciyle geliyor. Ona 8 GB RAM ve 256 GB’a çıkan depolama eşlik ediyor.

Arka tarafta 50 MP’lik bir ana sensör, 2x optik zoom ve 20x dijital zoom destekli 50 MP’lik telefoto sensör ve 8 MP’lik ultra geniş sensör görüyoruz. Önde ise deliğe yerleştirilmiş 16 MP’lik selfie kamerası var.

Kutudan Android 15 tabanlı Nothing OS 3.2 ile çıkan CMF Phone 2 Pro, 33W destekli 5000 mAh’lik bir bataryaya sahip. Bunlar dışında çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IP54 dayanıklılık gibi özellikleri de var.

Nothing CMF Phone 2 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,77 inç, 1080 x 2392, 120 Hz, AMOLED, 3000 nit İşlemci MediaTek Dimensity 7300 Pro RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP (f/1.88) + 50 MP (f/1,85) + 8 MP (f/2.2) Ön kamera 16 MP (f/2.0) Batarya 5000 mAh (33W) İşletim sistemi Nothing OS 3.2 (Android 15) Boyutlar 164 x 78 x 7.8 mm Ağırlık 185 gram Dayanıklılık IP54 Bağlantı Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Renk Beyaz, Siyah, Turuncu, Yeşil

Nothing CMF 2 Pro fiyatı