Realme'nin önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen yeni tabletinin hangi işlemciden güç alacağına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre tablet, MediaTek'in orta sınıf işlemcilerinden biri ile gelecek.

Son dönemlerde fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı telefonları C21Y ve GT Master Edition ile adından söz ettiren Realme, bir yandan da ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik adımlar atıyor. Bir yandan ilk tabletini tanıtmaya hazırlanan Realme bir yandan da yine bir ilk olacak dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan, Realme'nin ilk tableti olan Realme Pad ile ilgili yeni detaylar geldi. Bir YouTuber'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, Realme Pad'in kutusunun bir fotoğraf ile birlikte tabletin gücünü alacağı işlemciye yer verildi.

Orta sınıf, bütçe dostu bir tablet mi geliyor?

Paylaşımda Realme Pad'in MediaTek'in geçtiğimiz senenin başında tanıttığı orta sınıf işlemcisi Helio G80 ile geleceği iddia edildi. Bu iddia ne kadar doğru henüz bunu bilemesek de doğru olması durumunda Realme'nin ilk tableti ile piyasaya büyük bir giriş yapıp karşımıza bir amiral gemisi çıkarmaktansa bütçe dostu orta sınıf bir tablet çıkarmayı seçtiğini söyleyebiliriz.

Realme Pad'in 9 Eylül'de tantılacağı düşünülüyor ve henüz hakkında adeta 'elbet bir gün geleceği' dışında Realme tarafından doğrulanmış başka bilgi bulunmuyor. Resmi olmayan bilgilere göre ise tablet 8 MP'lik bir kamera, 10,4 inç AMOLED ekran ve 7100 mAh batarya ile gelecek. Ayrıca tabletin bir de yanında bir kalem ile gelmesi bekleniyor.

Bu özellikler ile piyasada halihazırda yerini sağlamlaştırmış amiral gemisi tabletlerle yarışamayacak olsa da ürünün tablet piyasasına hareket ve rekabet getireceği için merakla beklendiğini söyleyebiliriz.