Realme'nin yarın düzenleyeceği bir etkinlikte duyuracağı Realme Book, Çin'deki bir teknoloji mağazasında açığa çıktı. Mağazaya asılan bir poster, dizüstü bilgisayarın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını ortaya çıkardı.

Akıllı telefon sektöründe giderek daha güçlü bir konuma yerleşen Realme, bir süredir de yeni bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket için bir ilk olacak bu dizüstü bilgisayar, Realme hayranlarını da heyecanlandırıyor. İşte şimdi, bu dizüstü bilgisayarla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Tanıtıma bir gün kala, Realme Book isimli bu dizüstü bilgisayarın tüm özellikleri ve fiyatı açığa çıktı.

Realme, 18 Ağustos'ta (yarın) düzenleyeceği bir etkinlikte kapsamında söz konusu dizüstü bilgisayarını tanıtacak. Ancak Çin'deki bir teknoloji mağazasının önüne yerleştirilen poster, tüm sürprizi bozdu. Öyle ki bu poster, Realme Book'un sahip olacağı teknik özellikleri, bu dizüstü bilgisayarın tasarımı ve fiyatını ortaya çıkarmış durumda. Peki postere göre Realme Book, tüketicilere neler vadedecek?

İşte Realme Book'un tanıtımı öncesinde internete düşen o poster

Realme Book için hazırlanan mağaza posteri, bu dizüstü bilgisayarın 14 inç büyüklüğünde 2K çözünürlük desteği sunan bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü destekleyen bu ekran, 3:2 en-boy oranı ile gelecek. Mavi ve gümüş renklerde satın alınabilecek dizüstü bilgisayar, tasarım açısından oldukça kibar görünecek gibi duruyor.

11. Nesil Intel i5 işlemci ve 11 saate kadar kullanım ömrü sunuyor:

Postere göre Realme Book, Intel Core i5-1135G7 işlemciye sahip olacak. Bu işlemci, 16 GB LPDDR4 RAM ve 512 GB depolama alanı ile desteklenecek. 1 adet USB Type-C ve 2 adet USB Type-A bağlantı desteği sunacak dizüstü bilgisayar, 65 watt batarya ile gelecek. Poster, söz konusu bataryanın 11 saate kadar kullanım imkanı sunacağını ifade ediyor. Şu an için Windows 10 işletim sistemiyle gelecek Realme Book'un Windows 11 güncellemesini de alması bekleniyor.

Çin'deki bir teknoloji mağazasına asılan poster ile açığa çıkan Realme Book'un fiyatı da açığa çıkmış durumda. Postere göre Realme Book, 725 dolar olacak. Ancak buraya kadar anlattığımız her şeyin Çin özelinde olduğunu unutmamak gerek. Şirket, farklı ülkelerde Realme Book'un farklı özelliklere sahip varyantlarını satışa sunabilir. Bu durum, Realme'nin lansmanında netleşmiş olacak.