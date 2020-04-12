Redmi, IP68 Toz ve Su Geçirmezlik Sertifikası Alabilir

Redmi’nin yakın zamanda tanıttığı akıllı telefonları su damlalarına ve basit ıslanmalara karşı koruma sağlasa da su altı aktivitelerinde kullanlamıyor. Redmi gelecekte IP68 sertifikası almayı düşünüyor.

Redmi, Mart ayında K30 Pro serisi telefonlarını piyasaya sürmüştü. Bu telefonlarda Qualcomm Snapdragon 865 işlemci bulunduruyor. Telefonun koruma seviyesi ise IP53'tü. Bu koruma seviyesi su sıçramalarına ve ıslanmalara karşı koruma sağlasa da su altı aktiviteleri yada yüzme için yeterli değildi.

Xiaomi Grubu’nun başkan yardımcısı ve Redmi genel müdürü Lu Weibing, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı açıklamalarda su geçirmezlik koruması hakkında açıklama yapmişti.

Redmi, IP68 fikrini değerlendiriyor

Weibing daha önce firmanın IP53 toz ve su geçirmezlik sertifikasının yeterli olduğunu belirtmişti. Redmi kullanıcıları ise bu fikre hiç de sıcak bakmadıklarını açıklamıştı. Gelen yorumlarda da IP68 için ciddi bir talep olduğu göze çarptı.

Kullanıcılardan gelen yorumlar, Lu Weibing’in de dikkatini çekti. Redmi genel müdürü, “Herkes IP68’i bu kadar çok seviyorsa gelecekteki ürünlerimiz için bu seçeneği değerlendirebiliriz” dedi.

Redmi’nin en son akıllı telefonu K30 Pro 60 Hz Samsung AMOLED ekrana, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahipti. Telefonda ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi ve kızılötesi uzaktan kontrol özelliği bulunuyordu.

Redmi K30 Pro’nun teknik özellikleri: