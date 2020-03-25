Redmi K30 Pro’nun 60Hz Ekrana Sahip Olma Nedeni Açıklandı

Redmi’nin yakın zamanda tanıttığı amiral gemisi modeli olan K30 Pro, 60Hz ekranlarla gelmesiyle birlikte pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Şirketin genel müdürü, bu konuya açıklık getirdi.

Son dönemde çıkan akıllı telefonlar, yüksek ekran yenilenme hızlarına sahip. Hatta pek çok firma bu özellikleri reklamlarında da kullanıyor ve yeni bir amiral gemisinin böyle bir ekrana sahip olmama şansı neredeyse yok.

Neredeyse diyoruz çünkü Redmi K30 Pro, 60Hz ekrana sahip bir amiral gemisi olarak piyasaya çıktı. Bu durum oldukça beklenmedik oldu ve sosyal medya kullanıcıları da firmayı eleştiren paylaşımlar yaptı.

Karar çoktan alınmıştı

Redmi genel müdürü Lu Weibing, firmanın neden böyle bir karar aldığını açıklamaya karar verdi. Weibing, yaptığı açıklamada cihazın teknik özellikleri hakkında bundan yaklaşık 10 ay kadar önce kararın verilmiş olduğunu söyledi.

Daha sonra ise, sırf ekran yenilenme hızını arttırmak için bu noktada bir değişiklik yapmayacaklarını açıkladı. Zira ekranı değiştirmek, telefonun pek çok noktasında sorun çıkmasına neden olma riski taşıyormuş. Bu durum özellikle de söz konusu batarya ömrü olduğunda ortaya çıkıyor.

Redmi’nin standart ekran seçme nedeni ise temel olarak tam ekran deneyimine ve batarya ömrüne dayanıyormuş. Bu da firmayı batarya ömrü ile ekran yenilenme hızı arasında bir seçim yapmaya itmiş.

Her ne kadar firmanın 60 Hz ekranları, yenilenme hızı nedeniyle eleştiri çekse de oldukça yeterli kaliteye sahip. Sonuç olarak bu akıllı telefonda kullanılan ekran, Samsung E3 AMOLED panel ile kullanılıyor.

Redmi K30 Pro, 60Hz ekranından memnun

Yeni telefonun ekranı 180 Hz dokunma örnekleme hızına sahip ki bu da oldukça etkileyici bir rakam. Ayrıca HDR10+ çıkışını destekliyor ve TÜV Rheinland’ın Küresel Göz Bakım Sertifikası’na sahip. Ekranın parlaklığı da 1200 nite kadar çıkıyor.

Redmi kullanıcılarının bu karardan neden mutsuz olduğunu anlamak da o kadar zor değil. İlk olarak, yıl 2020 ve artık amiral gemisi telefonların ekran yenilenme hızı 90 Hz’den başlıyor. Bu anlamda telefonun geri kaldığını düşünüyorlar.

Bir diğer sorun ise Redmi K30’un ekranı. Bu telefon, 120 Hz ekran yenilenme hızına sahip bir LCD ekranla geliyordu. Üstelik bu cihaz bir amiral gemisi bile değildi, orta sınıf olarak adlandırılacak bir telefondu.

Yeni Redmi K30 Pro hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.