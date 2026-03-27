5G ile Gerçekten Gigabit İnternet Hızı Görecek Miyiz?

5G denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri şüphesiz “uçuk kaçık internet hızları” oluyor. Operatörlerin tanıtımlarında sıkça gördüğümüz 1 Gbps ve üzeri değerler kulağa harika geliyor. Ama işin gerçeği, bu hızlar herkes için geçerli değil.
Paylaşılan güncel verilere baktığımızda ülkelerdeki en hızlı %10’luk kullanıcı kitlesi ile ortalama kullanıcı deneyimi arasında ciddi bir uçurum olduğunu görüyoruz. Örneğin Malezya’da ortalama hız yaklaşık 210 Mbps civarındayken, en hızlı kesimde bu değer 750 Mbps seviyesine kadar çıkabiliyor.
Sadece en yüksek hıza bakarsak, her şey mükemmel
Aşağıdaki tablo, en iyi 5G bağlantısına sahip %10'luk kesimin ortalama hızına göre en hızlı 5G'ye sahip ülkeleri gösteriyor. Değerler oldukça yüksek...
|Ülke
|En Yüksek %10 Hız (Mbps)
|Suudi Arabistan
|758.07
|Güney Kore
|577.68
|Brezilya
|561.17
|ABD
|553.79
|Singapur
|522.95
|Malezya
|516.21
|Vietnam
|470.05
|Fransa
|442.48
|İspanya
|371.00
|Hollanda
|370.21
Aşağıdaki tablo ise ülke çapında ortalama 5G hızını gösteriyor. Gördüğünüz gibi en hızlı %10'luk dilimi 758 Mbps ortalama hızı gören Suudi Arabistan bile konu ülke çapında ortalama hıza geldiğinde 187 Mbps'e düşüyor. Yani telefonunuz 5G'ye bağlandığında hemen Gbps hızlar görmeyi beklememelisiniz.
|Ülke
|Ortalama Hız (Mbps)
|Malezya
|210.72
|Suudi Arabistan
|187.76
|Güney Kore
|170.14
|Vietnam
|134.1
|Singapur
|118.65
|ABD
|108.59
|Brezilya
|103.59
|Fransa
|101.68
|Avusturya
|100.47
|Tayland
|92.32
“Tamam ama bu sorun sadece bazı ülkelerde vardır” diye düşünebilirsiniz ama durum pek öyle değil. Verilere göre Suudi Arabistan, Güney Kore ve ABD gibi 5G konusunda oldukça ileri ülkelerde bile aynı fark dikkat çekiyor.
Ama tabii şu konuyu unutmamamız gerekiyor: 5G'nin en hissedilebilir farkı hız olsa da asıl amacı daha hızlı bir bağlantı sunmak değil. 5G, dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca cihazı, düşük gecikmeyle ve tabii ki daha yüksek bir hızla birbirine bağlayacak bir platform.