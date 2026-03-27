5G ile Gerçekten Gigabit İnternet Hızı Görecek Miyiz?

5G teknolojisi gigabit hızlar vadediyor ancak açıklanan veriler, en hızlı %10’luk kullanıcılarla ortalama hızlar arasında ciddi farklar olduğunu gösteriyor. Peki neden herkes aynı hızı göremiyor ve bu fark ne anlama geliyor?

5G denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri şüphesiz “uçuk kaçık internet hızları” oluyor. Operatörlerin tanıtımlarında sıkça gördüğümüz 1 Gbps ve üzeri değerler kulağa harika geliyor. Ama işin gerçeği, bu hızlar herkes için geçerli değil.

Paylaşılan güncel verilere baktığımızda ülkelerdeki en hızlı %10’luk kullanıcı kitlesi ile ortalama kullanıcı deneyimi arasında ciddi bir uçurum olduğunu görüyoruz. Örneğin Malezya’da ortalama hız yaklaşık 210 Mbps civarındayken, en hızlı kesimde bu değer 750 Mbps seviyesine kadar çıkabiliyor.

Sadece en yüksek hıza bakarsak, her şey mükemmel

Aşağıdaki tablo, en iyi 5G bağlantısına sahip %10'luk kesimin ortalama hızına göre en hızlı 5G'ye sahip ülkeleri gösteriyor. Değerler oldukça yüksek...

Ülke En Yüksek %10 Hız (Mbps) Suudi Arabistan 758.07 Güney Kore 577.68 Brezilya 561.17 ABD 553.79 Singapur 522.95 Malezya 516.21 Vietnam 470.05 Fransa 442.48 İspanya 371.00 Hollanda 370.21

Aşağıdaki tablo ise ülke çapında ortalama 5G hızını gösteriyor. Gördüğünüz gibi en hızlı %10'luk dilimi 758 Mbps ortalama hızı gören Suudi Arabistan bile konu ülke çapında ortalama hıza geldiğinde 187 Mbps'e düşüyor. Yani telefonunuz 5G'ye bağlandığında hemen Gbps hızlar görmeyi beklememelisiniz.

Ülke Ortalama Hız (Mbps) Malezya 210.72 Suudi Arabistan 187.76 Güney Kore 170.14 Vietnam 134.1 Singapur 118.65 ABD 108.59 Brezilya 103.59 Fransa 101.68 Avusturya 100.47 Tayland 92.32

“Tamam ama bu sorun sadece bazı ülkelerde vardır” diye düşünebilirsiniz ama durum pek öyle değil. Verilere göre Suudi Arabistan, Güney Kore ve ABD gibi 5G konusunda oldukça ileri ülkelerde bile aynı fark dikkat çekiyor.

Ama tabii şu konuyu unutmamamız gerekiyor: 5G'nin en hissedilebilir farkı hız olsa da asıl amacı daha hızlı bir bağlantı sunmak değil. 5G, dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca cihazı, düşük gecikmeyle ve tabii ki daha yüksek bir hızla birbirine bağlayacak bir platform.