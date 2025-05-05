Reeder’dan BTK’nın Toplatma Kararı Hakkında Açıklama

Yerli akıllı telefon markası Reeder, BTK’nin S19 Max Pro S Zoom adlı model hakkında yayımlamış olduğu toplatma kararı hakkında açıklamada bulundu. Reeder, BTK’nın cihaza dair uygunsuzluk raporunun geçtiğimiz yıla ait olduğunu, ürünün geçtiğimiz yıl içinde piyasadan çekildiğini belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) geçtiğimiz günlerde almış olduğu bir toplatma kararı gündemde fazlasıyla ses getirmişti. Toplatma kararı bulunan ürünler arasında bir Reeder modeli de bulunuyordu. Bugün ise Reeder, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlamış olduğu açıklamayla konuyu aydınlatmış oldu.

Reeder’ın toplatma kararıyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığı tarafından, Reeder marka S19 Max Pro S Zoom model telefonumuzla ilgili piyasadan toplatma kararı yayınlanmıştır.



Ancak kamuoyunu bilgilendirmek isteriz ki;



Söz konusu modelimize ilişkin teknik raporların alınması amacıyla 15.01.2024 tarihinde BTK'ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) başvurulmuş, 08.03.2024 tarihinde tarafımıza iletilen test sonuçları doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılmış ve ürün, aynı dönemde şirketimiz tarafından piyasadan geri çekilmiştir.



Söz konusu kararda bahsi geçen modelimizin satışa sunulmaması ve o dönemde piyasada bulunan cihazlarımızın geri çağrılmasına dair hükümler, firmamızın yaklaşık bir yıl önce almış olduğu iç denetim ve güvenlik önlemleriyle zaten hayata geçirilmiştir. Bu süreçte hiçbir müşterimiz mağdur edilmemiş, gerekli tüm tedbirler alınarak eksiksiz şekilde uygulanmıştır.



Bu nedenle 02.05.2025 tarihli Ticaret Bakanlığı karar bildirimi, yeni bir vakayı değil 26.11.2024 tarih ve 2024/İK-TED/448 sayılı kararın ilamına ilişkindir ve kurumsal zorunluluğun gereği ancak icra edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.



Dolayısıyla halihazırda piyasada bulunan ve risk teşkil eden herhangi bir ürünümüz bulunmadığından finansal tablolarımızı ve faaliyet sonuçlarımızı olumsuz yönde etkileyebilecek bir durum da söz konusu değildir.



Son günlerde sosyal medya ve çeşitli dijital mecralarda şirketimize ve markamıza yönelik olarak yer alan bazı haber, yorum ve paylaşımların, içerik ve sunum biçimi açısından kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. Bu tür içeriklerin gerçeği yansıtmadığını, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bu asılsız haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ediyoruz.



Kamuoyuna duyurulur.



Saygılarımızla."