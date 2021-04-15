Google, Rekabet Kurulu'nun 296,1 milyon liralık idari para cezasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ceza konusuyla ilgili detay veren şirket, cezanın incelendiğini ve Rekabet Kurulu ile çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Rekabet Kurulu'nun Google'a kestiği 296,1 milyon liralık idari para cezasından bahsetmiştik. Rekabet Kurulu'nun yaptığı açıklamalara göre Google, internet arama sektöründeki hakim konumunu kullanarak, kendi hizmetlerini ön plana plana çıkarıyor, aynı hizmetleri veren rakiplerinin işlerini zorlaştırıyordu. Google, konuyla ilgili olarak ilk kez konuştu.

Google tarafından yapılan açıklamalarda, kararın inceleneceği ve Rekabet Kurulu ile çalışmaya devam edileceği belirtildi. Söz konusu cezanın öznesi konumunda seyahat ve yerel hizmetlerle ilgili de konuşan Google, kararın incelenmesinden sonra isterse, Rekabet Kurumu'nun kestiği cezaya itiraz edebilecek. Bu itiraz süresinin 60 günle sınırlı olduğunu belirtmek gerek.

Google'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle

Seyahat veya yerel hizmetler özelinde aramalar söz konusu olduğunda, kullanıcıların başka bir web sayfasına verilen sadece bir linkten ziyade kendilerine yardımcı olacak bilgileri almak istediği, yapılan testlerde de tutarlı şekilde ortaya konuyor. Biz de, bu nedenle bilgi gösteriminin rezervasyon seçenekleri, haritalar, fiyatlar veya fotoğrafları içeren yeni yollarını geliştirdik. Bu gibi ilgili sonuçların sunulması, daha fazla seçenek ve rekabet yaratırken, bir yandan da webdeki sitelere ve işletmelere her gün milyarlarca ücretsiz ziyaretin gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Kararı inceleyip her zamanki yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek Rekabet Kurulu ile çalışmaya devam edeceğiz.

Google tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, şirketin söz konusu arama sonuçlarıyla ilgili detaylı bir açıklamasının olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu açıklamanın Google'ın 296,1 milyon TL'lik cezaya itiraz edip etmeyeceğini göstermediğini de ifade etmek gerek. Önümüzdeki günler, bu olayla ilgili yeni gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor.