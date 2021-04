Rekabet Kurumu, Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı ile ilgili soruşturmasını tamamladı. Rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmedilen Google'a 296,1 milyon TL para cezası kesildi.

Rekabet Kurumu, dünyanın en popüler arama motoru Google’a 296,1 milyon TL idari para cezası kestiğini açıkladı. Söz konusu ceza ile ilgili olarak yapılan açıklamada Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verildiği ifade edildi.

Rekabet Kurumu’nun Google’a kesmiş olduğu ceza ile ilgili açıklaması şu şekilde;

