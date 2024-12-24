Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 2024 yılında yapılan rekabet ihlallerine ne kadar ceza kestiklerini açıkladı.

Her sene olduğu gibi 2024 de Rekabet Kurumu için dolu bir yıl olarak geçti. Kurum, rekabet kurallarını ihlal ettiği tespit edilen şirketlere yıl boyunca birçok ceza kesti. Peki bu yıl toplamda ne kadar ceza kesildi? Bu sorunun yanıtı Başkan Birol Küle’den geldi.

Küle, 2024’te yürütülen soruşturmalar ve verilen cezalara ilişkin konuştu. Ayrıca 2025 hedefleri için de bilgiler verdi.

Toplam 7,7 milyar TL civarında para cezası verildi

Yoğun bir yıl geçtiğini aktaran Küle’ye göre 2024’te 520 dosya karara bağlandı, bunlardan 156’sının rekabet ihlallerine ilişkin olduğu belirlendi. İhlal tespiti yapılan dosyalarda 87 tarafın kabul ederek uzlaştığı ve 18 dosyada soruşturma süreci sonunda ihlal tespiti nedeniyle ceza verildi.

Yıl boyunca toplamda rekabet ihlaline ilişkin verilen para cezaları 7,7 milyar TL’yi buldu. Bu sene gıda, tarım, sağlık, inşaat, kimyasal ürünler, tekstil, bilişim ve eğitim gibi sektörler takibe alınırken enerji, finans, elektrikli araç şarj altyapısı hizmetleri ve gıda kontrol laboratuvarlar gibi alanlarda da incelemeler gerçekleştirildi. Küle’ye göre özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşların harcamalarını etkileyen sektörler öncelik olarak kabul edildi.

Şirketlerin birleşmesi veya devralınmasına ilişkin de veriler paylaşıldı. 2024’te Rekabet Kurumu, 295 birleşme ve devralma işlemini inceledi. Küle, bu işlemlere rekabeti azaltması durumunda onay vermediklerinin de altını çizdi. Kurum, bu yıl 7 başvuruya rekabet endişelerini gideren şartlar karşılığında izin verirken 4’ünün de daha detaylı inceleme için nihai incelemeye alındığını aktardı.

2025’e ilişkin de konuşan Küle, dünyayı kasıp kavuran yapay zekâ teknolojilerinin Rekabet Kurumu’na da entegre edileceğini ifade etti. Buna göre rekabet ihlallerinin tespitlerinde yapay zekâ gibi teknolojilerin kullanılması hedefleniyor.