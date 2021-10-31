Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu’nun fahiş fiyatlar nedeniyle ceza kestiği zincir marketlerden biri de CarrefourSA oldu. Diğer şirketlerden gelen itirazların ardından 142 milyon 469 TL’lik para cezası alan CarrefourSA da kararı yargıya taşıyacağını bildirdi.

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz günlerde 5 zincir market şirketine ve 1 tedarikçiye fahiş fiyatlar nedeniyle ceza kesmişti. Toplamda 2,6 milyar TL’yi bulan para cezasının gerekçesi, marketlerdeki eş zamanlı fiyat artışı ve kartel oluşturma girişimleriydi. Şirketlerin bir kısmı duruma çoktan itiraz etmişken yeni bir itiraz da CarrefourSA’dan geldi.

Fiyat artışlarının kendilerine değil ekonomiye bağlı olduğunu belirten BİM, Şok ve Migros geçtiğimiz günlerde karara itiraz ederek durumu yargıya taşıyacaklarını ifade etmişlerdi. Aynı karar şimdi de CarrefourSA’dan geldi. Şirket, Rekabet Kurumu’nun verdiği 142 milyon 469 bin TL’lik cezaya mahkemede itiraz edecek.

Dava açacak şirket sayısı 4'e çıktı

Geçtiğimiz günlerde BİM ve Şok gibi ucuz fiyat odaklı zincirlerin bile etkilendiği bir ‘fahiş fiyat’ ceza serisi gelmişti. En yüklü miktarda cezayı alan isim de 517 milyon 672 bin TL ile Migros olmuştu. 3 şirket de durumu yargıya taşıyacağını söyleyerek karara itiraz etmişti. Yakın zamanda da CarrefourSA, itirazını belirten bir açıklama yayınladı. Şirketin verilen para cezasıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Rekabet Kurulu (Kurul)'nun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturma neticesinde, Kurul'un 28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararı uyarınca; Şirketimizin 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8'i oranında olmak üzere, şirketimiz hakkında 142.469.772,07 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar ile şirketimiz aleyhine ileri sürülen hususların hiçbiri şirketimiz tarafından kabul edilmemekte olup yasal haklarımız süresi içinde kullanılarak kararın iptali için yargı yoluna başvurulacaktır.