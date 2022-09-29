Meta, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve çıkar çıkmaz kaldırılan OG Instagram uygulaması hakkında açıklama paylaştı. Şirket, uygulamanın politikalarını ihlal ettiğini, gereğinin yapılacağını ifade etti.

Son dönemde TikTok’a dönüşmesiyle kullanıcılarından yoğun eleştiri toplayan Instagram, alternatif bir uygulamayla gündeme gelmişti. Bir melek yatırımcının bir milyon dolarlık yatırımıyla geliştirilen ‘OG Instagram’ adlı uygulama, kullanıcılara reklamsız ve tamamen özelleştirilebilen bir akış deneyimi vadediyordu.

Öte yandan uygulama, henüz yayınlanmasının üstünden birkaç gün bile geçmeden bugün Meta’dan tepki topladı. Meta, paylaştığı açıklamada OG Instagram hakkında “Bu uygulama, politikalarımızı ihlal ediyor ve gerekli tüm yaptırım işlemlerini yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Meta’nın uygulama geliştiricilerinin kişisel Instagram ve Facebook hesaplarını engellediği iddia edildi:

Uygulamanın geliştiricisi Un1feed adlı girişim, paylaştığı açıklamasında Meta’nın girişim bünyesindeki tüm ekip üyelerinin kişisel Instagram ve Facebook hesaplarını kapattığını öne sürdü.

Uygulama, yayınlanır yayınlanmaz App Store’dan silinmişti:

OG Instagram uygulaması, yayınlandıktan çok kısa süre sonra App Store’dan kaldırılmıştı. Apple, konu hakkında bir açıklama paylaşmazken uygulamanın geliştiricileri, Apple’ın “Instagram’ı daha iyi yapan iki gence zorbalık yapan Facebook ile iş birliği” yaptığını belirtti. Öte yandan OG Instagram, Google Play Store’da yayında kalmaya devam ediyor.

OG Instagram nedir? Detaylı bilgi için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz: