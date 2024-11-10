Restoranlarda yemek söylerken yanındaki içeceklerde mutlaka buz olmasını isteriz, hele ki yaz günlerinde. Kim sıcak içmek ister ki? Ancak bu içeriği okuduktan sonra muhtemelen ya sıcak içeceksiniz ya da hiç içmek istemeyeceksiniz!

12 yaşındaki Güney Florida’daki bir öğrenci, şaşırtıcı bir araştırma yaptı ve bu araştırma o kadar büyük ilgi topladı ki tüm dünyayı aynı araştırmaya itti.

Yapılan tüm bilimsel araştırmalara göre restoranlardaki buzlar, bazı durumlarda tuvalet sularından daha fazla bakteri içerebiliyor. Rakamlar ise epey şaşırtıcı. Yüzde 70 desek! Nasıl mı? Gelin anlatıyoruz.

Buzlardaki yüksek bakterinin sorumlusu makinelerin bakım ve temizlik süreçleriyle doğrudan alakalı.

ABD, İngiltere, Çin ve daha birçok ülkede restoranlardaki buz makineleri üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarda dünyaca ünlü, bizim de yemekten geri kalmadığımız markalar da mevcut. Sonuçlar ise üzücü.

Birçok örnekte buzlardaki bakteriler oldukça yüksek çıkıyor. Üstelik bu bakteriler arasında E. coli gibi hastalık yapıcı türler en başta. Hatta aynı işletmenin tuvalet suyundan da örnek alınıyor ve buzlardaki bakterinin, tuvalet suyundaki bakteriden daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.

Norovirüs, Salmonella, Hepatit A ve Lejyoner hastalığına neden olan virüsler de bulunanlar arasında. Virüslerin kendilerine ortam bulmalarının nedeni ise buz makinelerinin düzenli ve etkin şekilde temizlenmemesi.

Peki buz nasıl oluyor da bu kadar bakteriyi içinde barındırıyor?

Buz makineleri genellikle kapalı ve soğuk ortamlarda çalıştığı için gözünüze bakteri oluşumuna elverişli görünmeyebilir. Ancak sıcak ortamdan gelen hava, makinelerdeki filtrelerin tıkanması, temizlenmeyen su depoları ve personel hijyenine dikkat edilmemesi gibi faktörler, buzlarda bakteri oluşumuna yol açıyor.

Bir de hijyen kurallarına uymayan, ellerini yıkamamış personelin buz küplerini elleriyle veya uygun olmayan malzemelerle taşıması da sürece katkı sağlıyor.

Sonuç olarak, buzun donmuş olması bakterileri öldürmüyor; tam aksine, onları âdeta bir “uyku” hâlinde koruyabiliyor.

Hasta olan var mı?

Bu kadar bakterinin olduğu bir ortamdan içecek alan veya doğrudan o buzları takır takır yiyenlerin sayısı fazla olunca tabii ki hasta olanlar da mevcut.

Birçok kişinin saydığımız virüslere yakalandığı raporlandı. Yaygın belirtiler arasında ise genellikle kusma, ishal, mide krampları, ateş, mide bulantısı ve kanlı dışkı bulunuyor.

Daha da üzücü olan ve raporlara geçen olay ise Seaatle merkezli bir hastanede meydana geldi. Hastanedeki kirli buz makinesindeki buzları yemelerinden dolayı 2 kişi Lejyoner hastalığına yakalandı ve hayatını kaybetti.

İşletmelere büyük rol düşüyor.

Restoranlarda çalışanlar ayda kaç kere buz makinelerinin temizlendiğini gördü ya temizledi bilmiyoruz ama makinelerin temizliği ihmal edildiğinde olacaklar belli. Bu yüzden de restoranların bu konuda titiz davranmaları ve buz makinelerini düzenli olarak temizleyerek hijyen standartlarını korumaları gerekiyor.

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