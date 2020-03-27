Reyonlara Öksürerek 35 Bin Dolarlık Gıdayı Çöpe Attırdı

ABD’de, koronavirüs pandemisi sırasında yaşanan en ilginç olaylardan biri gerçekleşti. Bir kadın, markette dolaşırken yiyecek reyonlarındaki ürünlerin üzerine doğru kasıtlı olarak öksürdü. Reyonlarda bulunan 35 bin dolar değerindeki yiyecek, virüs endişesiyle çöpe atıldı.

Koronavirüs salgını sırasında, dezenfektan malzemelerin stoklanmasından, virüs salgını haberlerini kullanarak insanların paralarını çalmaya çalışan hackerlara kadar birçok kötü davranışı gördük.. Koronavirüs günlerinin en ilginç olaylarından biri ise geçtiğimiz günlerde ABD’de yaşandı.

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bir kadın, gittiği markette bulunan 35.000 dolar değerindeki gıda malzemelerinin üzerine bilinçli bir şekilde öksürdü. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan market zincirinin ortaklarından Joe Fasula, toplumda sorunlu olarak bilinen bir kadının markete gelerek farklı gıda malzemesi reyonlarında ürünlere doğru öksürdüğünü söyledi.

Kadının reyonlara doğru bilinçli bir şekilde öksürdüğünü farkeden market çalışanları, polisi çağırdılar. Polis, kadını gözaltına alırken market yönetimi ise kadının öksürdüğü 35.000 dolar değerinde gıda malzemesinin çöpe atılmasına karar verdi.

Polis tarafından gözaltına alınan kadın, koronavirüs semptomları göstermiyor. Ancak koronavirüs, semptomlar gösterilmeden de taşınabiliyor. Bu nedenle kadına koronavirüs testi yapılacak. Market yönetimi de kadına test yaptırılması için gerekli çabayı göstereceklerini söyledi.

Koronavirüsü salgınından önce bile normal sayılmayacak bu davranış koronavirüsle bütün dünyanın mücadele etmeye çalıştığı bu günlerde halk sağlığını tehlikeye atan bir suç olarak değerlendirilebilir.