İstanbul Havalimanı, LEED Altın Sertifikası Aldı

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı, Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından LEED Altı Sertifikası ile ödüllendirildi. Havalimanı, bu unvanı taşıyan en büyük yapı oldu.

İGA, Amerikan Yeşil Bina Konseyi’ne yapılan başvuru sonucunda İstanbul Havalimanı terminal binasının LEED Altın Sertifikası almaya hak kazandığını açıkladı. Bu sertifikaya sahip en büyük yapı da İstanbul Havalimanı terminal binası olmuş oldu.

LEED sertifikasının temelinde birden fazla değerlendirme kriteri olsa da Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC), genel olarak güvenlik, sağlık ve sürdürülebilirlik noktasındaki çalışmalara odaklanıyor. Ayrıca bu sertifikaları almak, genel olarak pek de kolay sayılmaz.

Su tüketiminde büyük tasarruf hedefleniyor:

LEED sertifikası almak için projelerin en başından planlama yapmak gerekiyor. Konsey tarafından dikkate alınan kıstaslar arasında toplu taşımanın ve alternatif ulaşım sistemlerinin özendirilmesi, su tasarrufu, suyun verimli kullanımı, enerji verimliliği gibi başlıklar yer alıyor.

Ayrıca sertifikasyon sürecinde sigara dumanının engellenmesi ve kapalı alanlardan uzaklaştırılması, kapalı alan hava kalitesinin artırılması, gün ışığının faydalı ve verimli kullanımı gibi konular da göz önüne alınarak karar veriliyor.

İstanbul Havalimanı, bu anlamda su tüketimi düşük olan verimli batarya ve rezervuarları kullanıyor. Gri suyun kullanımıyla binada su tüketiminde %50’den fazla tasarruf elde edilmesi planlanıyor. Peyzajdaysa az suya ihtiyacı olan yerel bitkiler kullanılıyor. Bu bitkiler arıtılmış suyla sulanıyor. Böylece %100 tasarruf elde ediliyor.

Atıklar %93 oranında azaltılıyor:

İstanbul Havalimanı terminal binası, sahip olduğu verimli mekanik ekipmanlar ve aydınlatma sistemleri gibi özellikleriyle de öne çıkıyor. Uluslararası standart olarak kabul edilen ASHRAE örnek binasıyla karşılaştırıldığına havalimanı, %22’nin üzerinde enerji tasarrufu sağlıyor. Anadolu Ajansı’na göre İGA, çalışmalar sürecinde çok örnek bir tavır sergileyerek atık sahalarına giden miktarı %93 oranında azaltmayı başardı.

Terminalin kapalı alan hava kalitesini artıran mekanik havalandırma sistemi de ASHRAE standardında. Taze hava değerleri %30’un üzerinde olurken iç mekan malzemelerinde de insan sağlığına zarar vermeyen ürünler tercih ediliyor.

Amerikan Yeşil Bina Konsey Başkanı Mahesh Ramanujam, binaların boyutlarının sürdürülebilirlik açısından bir sorun olmadığını, İstanbul Havalimanı terminal binasının LEED Altın Sertifikası almasının önemli bir örnek olduğunu belirtti.