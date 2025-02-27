Roborock'un yeni 'Saros' serisi Türkiye'de gerçekleşen lansmanla birlikte kullanıcılarla buluştu.

Roborock, bugün İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlikle yeni robot süpürgeleri Saros Z70, Saros 10 ve Saros 10R'yi tanıttı.

Saros Z70

Artık bir robot süpürgeden ziyade yardımcı bir robota dönüşen Saros Z70, Roborock'un aynı zamanda şimdiye kadarki en ince modeli konumunda.

Ultra ince tasarıma sahip olan bu robot süpürge, mobilyaların altına kolayca ulaşabiliyor ve en dar alanlarda bile etkili temizlik sunuyor.

OmniGrip teknolojisi, robot süpürgede yer alan mekanik kol sayesinde, temizleme sırasında temizliğe engel olan 300 gram’a kadar nesneleri tespit ediyor ve taşıyor. Bu sayede engelleri ortadan kaldırarak önceden ulaşılamayan alanlara erişebiliyor ve minimum çabayla maksimum temizlik sunuyor.

Saros 10

RetractSense sistemi ile gelen Saros 10, alçak alanlara geçiş yapmak için cihazın lidar sensörünü aşağı indiriyor ve açık alanlarda tekrar yükselterek harita kaybı olmadan kesintisiz bir navigasyon sağlıyor.

Paspas sistemi “Sadece süpürme” veya “Önce halıları süpür” gibi modlar tercih edildiğinde otomatik olarak robot süpürgeden ayrılıyor. Bu şekilde sadece süpürme yapılacağı zamanlarda halıların ıslanmaması ihtimalini maksimuma çıkarıyor.

Saros 10R

StarSight teknolojisi ile gelen Saros 10R, Dual Verici 3D ToF (Time-of-Flight) sensörleri ve RGB kamerayla donatılmış durumda.

21.600'den fazla sensör noktası ve 108 farklı engel türünü tanıma kapasitesiyle bu sistem, engelleri hızlı bir şekilde tanıyor, minimum kör noktayla çalışıyor ve 2 cm x 2 cm boyutundaki küçük nesneleri bile algılayabiliyor.

Roborock Saros serisi Türkiye fiyatları