Akıllı robot süpürgeler, lidar teknolojisini kullanarak yönlerini saptayabiliyor. Radar gibi teknolojilerden farklı olan bu lidar teknolojisinin ne olduğundan bahsedeceğiz.

Son yıllarda hayatımıza giren ve günlük yaşantımızı kolaylaştıran robot süpürgeler, sahip oldukları çeşitli teknolojileri sayesinde evimizi biz dokunmadan süpürebiliyor.

Peki nasıl oluyor da evin içinde yönlerini rahatça bulabiliyorlar? “Lidar” dediğimiz teknoloji üzerinden anlatalım.

Lidar teknolojisi, ışık tespiti ve uzaklık tayini anlamına geliyor.

Lidar teknolojisi, lazer ışınları göndererek nesnelerden yansıyan ışığı ölçüyor. Ölçüm cihazı ve nesnelerin arasındaki uzaklığı hassas bir şekilde saptıyor. Tüm bu saptama süreci, ışık hızında gerçekleşiyor.

Böylece odanın veya alanın detaylı bir haritasını oluşturabiliyor. Ayrıca lidar sayesinde önüne çıkan engeller de algılanabiliyor.

Radar gibi diğer popüler teknolojilere göre avantajları var.

Radar teknolojisi daha büyük nesneleri tanırken lidar teknolojisi, küçük nesneleri tespit etmede daha iyi iş çıkarıyor çünkü radar sinyalleri daha az detay tanıyor.

Üstelik lidar, nesnelerin 3 boyutlu görüntüsünü bile oluşturabiliyor. Bu sayede robot süpürgeler, otomatik temizliği çok daha kolay bir şekilde yapabiliyor.

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