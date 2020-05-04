IMDb’ye Göre En Yüksek Puana Sahip Robot Filmleri

Bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez bir parçası olan robotlar, gelecekte hem korkulan hem de bir o kadar merak edilen unsurlardan biri. Dünyayı ele geçirip geçiremeyecekleri hakkındaki tartışmalar sürerken, IMDb tarafından en yüksek puanı alan robot filmlerini sizler için derledik.

Gelecekte robotların dünyayı ele geçirip hükmettiği filmler hemen hemen hepimizin ilgisini çekiyor. Bilim kurgu filmleri, gelecekte bizleri nelerin beklediğine dair merakta olan insanlar için gerçekten de uçsuz bucaksız ve ilginç bir dünya.

Robotlar, bu bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez kahramanlarından biri olmakla birlikte hemen hemen her yaştan insanın ilgisini çekmekte. Distopik dünyalardan aksiyon dolu sahnelere IMDB’de en yüksek puana sahip robot filmleri listemizi sizler için derledik.

Blade Runner serisi

Yayın: 2017

Tür: Aksiyon, gizem, dram, bilim kurgu

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas

İlk filmi 1989’da ikinci filme ise 2017’de yayınlanan Blade Runner serisi robotlarla dolu distopik bir dünya denilince akla ilk gelen isimlerden birisi. Bir şirket tarafından üretilen robot replikalar, insanlar tarafından köle olarak kullanılırken bu robotlar tıpkı insanlar gibi normal bir hayata ve benliğe sahip olmak isterler.

The Terminator serisi (Terminatör)

Yayın: 1984

Tür: Aksiyon, bilim kurgu

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez adamı Arnold Schwarzenegger’in oynadığı Terminatör, 6 filmlik serisiyle bilim kurgu dünyasında büyük ses getirdi. Robotların işgal ettiği bir dünyada insanlarla ve robotlar arasındaki aksiyon dolu mücadeleyi izleyebileceğiniz bu seriye bir an önce göz atmanızı öneririz.

Metropolis

Yayın: 1927

Tür: Dram, bilim kurgu

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich

Bilim kurgu dünyasının ilk uzun metrajlı yapımlarından biri olan Metropolis, Fritz Lang tarafından yönetildi ve çok eski bir yapım olmasına rağmen bugün bile izleyenlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Toplumsal yapıyı sert ve gerçekçi bir dille eleştiren bu yapım aynı zamanda insan şeklindeki robotların görüldüğü ilk film olarak geçiyor.

Wall-E (Vol.İ)

Yayın: 2008

Tür: Animasyon, macera, aile

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

Bilim kurgu ve robot filmleri denildiğinde her yapımın kasvetli olmadığını gösteren en güzel örneklerden birisi Wall-E. Çocuklar için distopik bir bilim kurgu sunan bu filmde bir robot, insanların kirlettiği ve çöplerden yaşanılamaz hale gelen dünyanın temizliği için görevlendirilmiştir.

Alien Serisi

Yayın: 1979

Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu

IMDB: 8,4

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

Herkesin mutlaka izlemesi gereken filmlerden biri olan Alien, o zamanın şartlarına göre yapımcıları gerçekten zorlasa da büyük ses getirerek gişe rekorları kırmış bir başyapıt. Serinin ilk filminde Xenomorph adında bir canavar bir gemi mürettebatına musallat oluyor ve bir türlü ne tür bir canlı olduğu çözülemiyor.

Serinin ikinci filminde ise bu yaratıklar korku ve gizem dolu canavar olmaktan çıkıp eli silah tutan düşmanlara dönüşür. Bilim kurgu dünyasının en ünlü filmlerinden olan Alien serisini bir an önce izlemenizi öneririz.

Ghost In The Shell: Stand-Alone Complex (Kabuktaki Hayalet)

Yayın: 2002-2005

Tür: Aksiyon, animasyon, polisiye

IMDB: 8,5

Rotten Tomatoes: %67

Oyuncular: Shirô Saitô, Mary Elizabeth McGlynn, William Frederick Knight

Aynı adlı mangadan esinlenilen Kabuktaki Hayalet, 1995 yılında ilk çıktığından beri sunmuş olduğu siberpunk ve ütopik dünyasıyla hem anime hem de bilim kurgu dünyasının öncülerinden biri. Devletin gizli bir biriminde ajanlık yapan Motoko Kusanagi, beyninin bazı hücreleri dışında tamamen bir robottur.

The Matrix Serisi

Yayın: 1999

Tür: Aksiyon, bilim kurgu

IMDB: 8,7

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Bilim kurgu ve robot filmleri listemize Matrix’i koymamak yanlış olurdu. Bilim kurgu dünyasında çığır açan filmlerden biri olan Matrix, aksiyon dolu dövüş sahneleri ve ütopik dünyasıyla büyük ses getirmeyi başardı. Özel efektlerin neredeyse ilk kez kullanıldığı Matrix serisini hala izlemediyseniz bir an önce izlemenizi öneriyoruz.