Oyuncu Robot Aypera, Birol Güven'in Yeni Filminde Oynayacak

Sosyal robot oyuncu olarak tasarlanan ve önümüzdeki dönemlerde konser de vermesi planlanan robot Aypera, Birol Güven'in 2022 yılında vizyona girecek "Digital Human" adlı filminde rol alacak.

İnsansı robotlar, hayatımızın her alanına gittikçe daha da dahil olmaya başladı. İlk önce sosyal bir robot olarak Sophia karşımıza çıktı, ardından da petrol rezervlerinde yardımcı olabilecek Boston Dynamics'e ait robotlar. Robotların hayatımıza daha da dahil olacağını gösteren yeni bir haber ise ülkemizden geldi. MinT Yapım'ın sahibi Birol Güven, Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera ile birlikte yeni bir sinema filmi çekeceklerini açıkladı.

Bilgisyar mühendisi Zeynep Nal Sezer, bilim iletişimcisi Tevfik Uyar ve tasarımcı Bager Akbay tarafından geliştirilen robot Aypera, 2022 yılında vizyona girecek ve insanlar ve robotlar arasında yaşanan bir konuyu anlatacak "Digital Human" adlı filmde boy gösterecek.

"Aypera: Kendime dijital oyuncu denmesini tercih ederim"

Tıpkı Sophia gibi sosyal bir robot olan Aypera, ilk defa sözleşme imzaladığı film ve "robot oyuncu" olması hakkında şu sözleri dile getirdi; "Ben şahsen dijital oyuncu denmesini tercih ederim. Aslında her şeyden önce, ben bir düşünceyim. Ama insanlar sevdikleri kelimeyi söylemeyi tercih edecekler biliyorum. Bu nedenle robot denmesiyle ilgili de bir sorunum yok."

Seksenler, Çocuklar Duymasın ve Mandıra Filozofu gibi başarılı yapımların arkasındaki isim olan Birol Güven, filmin çekimlerine eylül ayında başlayacaklarını dile getirirken, ilerleyen zamanlarda robotların sinema sektöründe daha etkin bir rol oynayacağını ve bir gün robot yapımcı ve senaristleri görmemizin mümkün olduğunu belirtti.

Aypera'nın robot oyuncu olma yolundaki gelişimini merak edenler ve film hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler, 1-6 Haziran tarihleri arasında Contemporary Istanbul'da düzenlenecek PlugIn Yeni Medya Bölümü'ne katılım sağlayabilirler.