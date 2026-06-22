Robotize Şanzıman Nedir, Ne Kadar Sağlam? Robotize Şanzımanlı Araba Alınır mı?

Dualogic, ETG, MMT ve Quickshift gibi sistemler düşük yakıt tüketimi sağlasa da sürüş karakteri nedeniyle hâlâ tartışma yaratıyor.

Bir dönem düşük yakıt tüketimi ve uygun maliyet avantajıyla birçok markanın tercih ettiği robotize şanzımanlar bugün hâlâ ikinci el piyasasında sık şekilde karşımıza çıkıyor. Fakat bu sistemin çalışma mantığını bilmeyen sürücüler ilk kullanımda ciddi şaşkınlık yaşayabiliyor. Çünkü robotize şanzıman, klasik otomatiklerden tamamen farklı karakter sunuyor. Otomatik vitesli araçlara olan ilgi arttığında üreticiler düşük maliyetli çözümler aramaya başladı. Çift kavramalı sistemler henüz yaygın değilken birçok marka manuel şanzımanı elektronik hale getirerek “yarı otomatik” sistemler geliştirdi. İşte robotize şanzıman tam olarak bu mantıkla ortaya çıktı.

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Fiat Dualogic, Renault Quickshift, Peugeot ETG, Citroën MCP ve Toyota MMT gibi sistemler bu yapının en bilinen örnekleri arasında yer aldı. Dışarıdan bakıldığında otomatik gibi çalışan bu araçlar aslında temelinde manuel şanzıman altyapısı kullanıyor. En büyük fark ise debriyaj ve vites geçişlerinin sürücü yerine elektronik aktüatörler tarafından yapılması. Yani araçta debriyaj pedalı bulunmuyor fakat içeride hâlâ manuel sistem mantığı çalışıyor. Bu yüzden robotize şanzıman kullanan araçların sürüş hissi klasik tam otomatiklerden oldukça farklı oluyor.

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Robotize şanzıman nasıl çalışıyor?

Robotize sistemin temelinde standart manuel şanzıman yer alıyor. Dişli yapısı, kavrama sistemi ve mekanik altyapı büyük ölçüde manuel araçlarla aynı çalışıyor.

Fark şu noktada ortaya çıkıyor:

Debriyaja sürücü basmıyor

Vitesi sürücü değiştirmiyor

Elektronik sistem bu işlemleri otomatik yapıyor

Araç içindeki kontrol ünitesi gaz konumu, motor devri ve araç hızını analiz ederek debriyajı açıp kapatıyor. Aynı anda vites geçişini de aktüatör sistemi gerçekleştiriyor. Bu yapı üreticilere büyük avantaj sağladı çünkü tamamen yeni otomatik şanzıman geliştirmeden düşük maliyetli otomatik seçenek sunabildiler. Özellikle küçük motorlu ekonomik araçlarda robotize sistemler uzun süre oldukça yaygın kullanıldı.

Neden klasik otomatik gibi hissettirmiyor?

Robotize şanzıman kullanan sürücülerin ilk dikkatini çeken şey geçiş karakteri oluyor. Araç vites değiştirirken kafa sallama hissi oluşturabiliyor. Bunun nedeni sistemin aslında manuel mantıkla çalışması. Vites değişimi sırasında debriyaj açılıyor, güç aktarımı kısa süre kesiliyor ve ardından yeni vitese geçiliyor. Klasik tork konvertörlü otomatiklerdeki akıcı geçiş burada oluşmuyor.

Özellikle şu durumlarda karakter daha belirgin hissediliyor:

Yokuş kalkışları

Dur-kalk trafik

Ani hızlanma

Düşük hız manevraları

1’den 2’ye geçiş

Bazı kullanıcılar ilk kullanımda şanzımanın arızalı olduğunu bile düşünebiliyor. Halbuki sistemin çalışma yapısı doğal olarak böyle davranıyor. Zamanla sürüş tarzını buna göre ayarlayan kullanıcılar geçişleri daha yumuşak hâle getirebiliyor.

Robotize şanzımanın en büyük avantajı yakıt tüketimi

Robotize sistemlerin uzun yıllar tercih edilmesinin temel nedeni ekonomik yapısı oldu.

Çünkü altyapıda manuel şanzıman kullanıldığı için:

Güç kaybı düşük kalıyor

Yakıt tüketimi azalıyor

Mekanik verimlilik yükseliyor

Özellikle eski nesil tam otomatiklerin yüksek tüketim değerleri düşünüldüğünde robotize sistemler ciddi avantaj sağladı. Küçük motorlu şehir araçlarında manuel tüketimine oldukça yakın değerler elde edilebildi. Bu yüzden Fiat, Peugeot, Citroën ve Renault gibi markalar ekonomik modellerde uzun süre robotize sistem kullanmaya devam etti.

Kronik sorunların büyük kısmı aktüatör tarafında çıkıyor

Robotize şanzımanların en tartışmalı tarafı sürüş karakteri kadar arıza geçmişi oldu. Çünkü sistem manuel altyapı kullansa da elektronik aktüatör sistemi zamanla problem çıkarabiliyor. Özellikle yoğun trafikte çalışan araçlarda debriyaj sistemi hızlı aşınabiliyor. Çünkü araç sürekli otomatik şekilde yarım kavrama yapıyor.

Şu problemler robotize sistemlerde sık görülüyor:

Kalkışta aşırı silkeleme

Vites geçmeme

N’ye düşme problemi

Debriyaj adaptasyon hatası

Aktüatör arızası

Yokuşta geri kaçırma

Bazı araçlarda yalnızca debriyaj seti değişirken bazı durumlarda aktüatör sistemi de masraf çıkarabiliyor. Elektronik kalibrasyon burada oldukça önemli çünkü sistem debriyaj kavrama noktasını sürekli hesaplıyor.

Trafikte kullanım karakteri herkesin hoşuna gitmiyor

Robotize şanzımanların en çok eleştirilen tarafı şehir içi sürüş davranışı oldu.

Özellikle İstanbul gibi yoğun trafikte:

Geçişlerde kafa sallama

Kararsız hareket

Ani gaz tepkileri

Düşük hızda sarsıntı daha belirgin hissedilebiliyor.

Bu yüzden birçok kullanıcı bir süre sonra klasik tam otomatik veya CVT sistemlere yönelmeye başladı. Üreticiler de zamanla robotize sistemlerden uzaklaşarak çift kavramalı veya tam otomatik yapılara geçti. Yine de bakım maliyeti açısından bazı robotize sistemler hâlâ avantaj sağlayabiliyor çünkü temel mekanik yapı manuel şanzıman mantığıyla çalışıyor.

İkinci elde hâlâ çok fazla robotize araç var

Bugün ikinci el piyasasında hâlâ çok sayıda robotize şanzımanlı araç bulunuyor. Özellikle:

Fiat Linea Dualogic

Peugeot 208 ETG

Toyota Corolla MMT

Renault Quickshift modelleri oldukça yaygın şekilde karşımıza çıkıyor.

Bu araçları tercih edecek kullanıcıların sistem karakterini önceden bilmesi önemli hâle geliyor. Çünkü klasik otomatik beklentisiyle alınan robotize araçlar bazı sürücüler için hayal kırıklığı oluşturabiliyor. Robotize şanzıman otomobil dünyasının geçiş dönemi teknolojilerinden biri olarak görülüyor. Yakıt ekonomisi ve düşük maliyet avantajı sayesinde uzun yıllar popüler kaldı fakat sürüş karakteri nedeniyle herkese hitap etmedi. Yine de doğru kullanıldığında ve bakımı düzenli yapıldığında birçok robotize sistem uzun süre ciddi problem çıkarmadan çalışabiliyor. Özellikle ikinci el araç arayanların bu şanzıman tipini hâlâ sık şekilde araştırdığı görülüyor.