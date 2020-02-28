Hyundai, Bir Fabrikasını Corona Virüsü Nedeniyle Kapattı

Tüm dünyayı tedirgin eden Corona virüsünün yeni kurbanı Hyundai oldu. Güney Kore merkezli otomobil devi, bir çalışanının Corona virüsü kapması nedeniyle Ulsan kentindeki fabrikasını kapattığını duyurdu. Fabrikanın ne zaman açılacağı şu an için bilinmiyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde önce Çin'in diğer kentlerine, ardından da başta Çin'in komşuları olmak üzere pek çok ülkeye yayılan Corona virüsü, bir yandan can almaya diğer yandan da insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Tüm ülkeler, konuyla ilgili olarak tedbirleri almaya çalışırken ne yazık ki çoğu zaman yapılan çalışmalar yetersiz kalıyor.

Corona virüsünün etkilediği ülkelerden bir tanesi de Güney Kore. 2.022 onaylanmış vakanın olduğu ülkede 13 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi ise Corona virüsünden kurtulmayı başardı. Hükümet yetkilileri ve Güney Koreli şirketler, konuyla ilgili tedbirlerini almaya çalışırken Hyundai, Güney Kore'nin Ulsan kentindeki üretim tesisini geçici bir süreliğine kapattığını duyurdu.

Hyundai'ın Ulsan'daki fabrikasında çalışan bir işçi, dün itibarıyla Corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alındı. Yapılan testler sonucunda Corona virüsü kaptığı belirtilen çalışan, fabrikanın kapanmasına neden oldu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu çalışanın bulunduğu birimin dezenfektasyon çalışmalarının başlatıldığı ve Corona virüsü kapan çalışanla yakın temasta bulunan 5 kişinin daha karantina altına alındığı belirtildi.

Hyundai'ın üretime ara verdiği fabrikada 4.000 kişi çalışıyor. Bu fabrikadaki çalışanlar; şirketin Genesis GV80, Tucson, Santa Fe ve Palisade isimli modellerinin üretimini yapıyorlar. Fabrika bugün itibarıyla kapatıldı ve ne zaman açılacağı da şu an için bilinmiyor. Bu durumun Hyundai'ın söz konusu modellerinde stok sorununa yol açıp açmayacağı, şu an için belirsizliğini koruyor.

Güney Kore, pek çok teknoloji devinin merkezi olan ülkelerden bir tanesi. Corona virüsünün ülke genelinde yayılmaya devam etmesi, diğer teknoloji üreticilerinin işlerini de sekteye uğratıyor. Bugüne dek yapılan açıklamalarda, Güney Kore'nin en büyük mobil operatörü olan "SK Telecom"un, ülkenin başkenti olan Seul'deki merkezini kapattığı belirtildi. Ayrıca akıllı telefon sektörünün bir numarası Samsung da Gumi kentindeki üretim merkezini kapattı.

2019'un son günlerinden itibaren tedirginlik yaratan virüsle nasıl baş edileceği hala bilinmiyor. Bugüne dek onaylanmış 83 bin 392 vakanın olduğu bilinen Corona virüsü, toplamda 2.858 kişinin hayatına mal oldu. Corona virüsüne karşı aşı çalışmaları şu an için devam ediyor olsa da yapılan çalışmalar, bir süre daha sürecek ve insanlar da bu süreçte risk altında olmaya devam edecekler gibi görünüyor.