Hem taşıması kolay hem de günlük işlerde ve yapay zeka uygulamalarında sizi yarı yolda bırakmayacak fiyat/performans odaklı Casper Nirvana X650 modelini tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Son Güncelleme: 16 Ekim 2026

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Eğer 35.000 - 45.000 TL bandında, okul ve ofis işlerinizi rahatça halledebileceğiniz, dizinizi izleyip Copilot gibi yapay zeka araçlarını kasmadan kullanabileceğiniz hafif bir bilgisayar arıyorsanız, Casper Nirvana X650 tam aradığınız model olabilir. Sadece 1.6 kg ağırlığı ve ince çerçeveli tasarımıyla çantada varlığını unutturan bu cihaz, klavyesindeki özel Microsoft Copilot tuşuyla da günlük operasyonları hızlandırmayı hedefliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

35 - 45 Bin TL Civarında Bütçeyle Alınabilecek En Mantıklı İş ve Öğrenci Bilgisayarı Casper Nirvana X650 mi?

Casper Nirvana X650, özellikle bütçesini yormadan uzun yıllar kullanabileceği bir cihaz arayan öğrenciler ve profesyoneller için tasarlandı. 37.991 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan Casper Nirvana X650, 13. Nesil Intel Core i5 ve i7 işlemci seçenekleriyle günlük işlerde, ödev takiplerinde ve web tabanlı uygulamalarda oldukça tatmin edici bir deneyim sunuyor. Cihazın 1.6 kg hafifliğinde ve 19.2 mm inceliğinde olması, "Sürekli yanımda taşıyacağım, sırtımı ağrıtmasın" diyenler için ideal bir profil çiziyor.

Günlük Operasyonlar ve Yapay Zeka Araçları İçin Casper Nirvana X650 Yeterli mi?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Casper Nirvana X650'yi rakiplerinden ayıran en pratik detaylardan biri, klavyesine entegre edilen Microsoft Copilot tuşu. Bu tek tuş sayesinde saniyeler içinde yapay zeka asistanınıza ulaşıp ChatGPT benzeri sorgularınızı, metin özetleme işlemlerinizi veya Midjourney gibi araçlardaki prompt süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz. Ayrıca, 180 derece açılabilen 15.6 inçlik FHD IPS geniş açılı ekranı sayesinde toplantılarda veya grup çalışmalarında ekranı karşınızdakiyle paylaşmak çok pratik bir hale geliyor çünkü cihazın esnek menteşe yapısı buna tam uyum sağlıyor.

Dizi ve Film İzlemek İçin Casper Nirvana X650'nin Ekran ve Ses Kalitesi Nasıl?

"İşimi bitireyim, sonra geçip dizimi izleyeyim" diyenlerdenseniz, Casper Nirvana X650'nin Dolby ses teknolojisiyle güçlendirilmiş iki stereo hoparlörü işinizi fazlasıyla görecektir. Sesin her detayını net aktaran bu teknoloji, 15.6 inç inceltilmiş çerçeveli ekranla birleştiğinde dikkat dağınıklığını en aza indirerek keyifli bir izleme deneyimi sunuyor.

Casper Nirvana X650'nin teknik özellikleri neler?

Casper Nirvana X650, günlük ve ofis işleri için son derece yeterli bir bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Eğer günlük daha uygun fiyatlı bir alternatif arayışındaysanız, Casper ailesinde Casper Nirvana S100 modeline de göz atmak isteyebilirsiniz.

Özellik Casper Nirvana X650 Casper Nirvana S100 Kullanım Amacı Günlük İşler, Ofis, Okul, Dizi/Film İş, Okul, Çoklu Görev ve Günlük Kullanım İşlemci 13. Nesil Intel Core i5 / i7 13. Nesil Intel Core i5 / i7, Intel Core 7 veya Intel Core Ultra 7 Ekran Kartı Intel Iris Xe Grafik Dahili Intel Grafik Birimi Ağırlık / Kasa 1.6 kg / Metalik Antrasit Şık Kasa 1.8 kg / Alüminyum Kasa RAM DDR5 5600MHz DDR5 4800MHz Başlangıç Fiyatı 37.991 TL civarı 23.072 TL civarı

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Nirvana X650 batarya ömrü günlük kullanım için yeterli mi?

Casper Nirvana X650, akıllı batarya teknolojisiyle uzun ömürlü ve verimli bir kullanım sunar. Okulda veya kafede priz aramadan günlük işlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz.

Casper Nirvana X650 oyun oynatır mı?

Casper Nirvana X650, Intel Iris Xe grafik kartı ile temel düzeydeki eğlencelik oyunları oynatabilir ancak yüksek FPS gerektiren güncel AAA oyunlar için tasarlanmamıştır. Ağır oyunlar için Casper Excalibur serisi modeller tercih edilmelidir.

Microsoft Copilot tuşu ne işe yarıyor?

Casper Nirvana X650 klavyesinde bulunan özel Copilot tuşu, Windows 11'in yapay zeka asistanına tek dokunuşla ulaşmanızı sağlar; böylece metin yazma, bilgi arama ve günlük planlama işlemlerinizi hızlandırır.

Casper Nirvana X650'nin ağırlığı ne kadar?

Cihaz sadece 1.6 kg ağırlığında ve 19.2 mm inceliğindedir. Bu sayede çantada taşırken sırt ağrısı yapmaz ve yüksek bir mobilite sunar.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana X650; gününün büyük bir kısmını rekabetçi, yüksek grafik gereksinimi duyan oyunlar (Cyberpunk 2077, güncel Call of Duty serileri vb.) oynayarak geçirenler veya 4K video kurgusu, ağır 3D modelleme gibi profesyonel grafik işlem gücü isteyen işler yapanlar için uygun bir bilgisayar değildir. İçerisinde harici bir oyun ekran kartı (RTX serisi gibi) bulunmadığından, bu tarz beklentileriniz varsa Casper Excalibur serisinden tamamen oyuncu odaklı modellere yönelmeniz daha sağlıklı bir tercih olacaktır.