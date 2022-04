Çoğu Amerikan filminde gördüğümüz "Roger that" repliğinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Sizleri eskilere, mors koduyla iletişim kurulduğu günlere götüreceğiz ve bu kelimenin anlamını yakından tanıyacağız.

Polisiye ya da askeri operasyonun yer aldığı bir aksiyon filmi izlediğimizde telsizle konuşan polis ya da askerler "Roger that" repliğini kullanırlar. Bu repliği hiç düşündünüz mü? Eğer biraz da olsa İngilizce biliyorsanız bu kelimenin aslında amaçlanan şeyi vermediğini görebilirsiniz. Aslında gelen mesajın sorunsuz bir şekilde ulaştığını karşı tarafa söylemek için kullanılan roger that kelimesi, Hollywood filmleriyle o kadar popüler oldu ki insanlar da bu kelimenin geçmişini merak etmeye başladı.

Bugün sizlere Hollywood filmlerinin vazgeçilmezi olan "Roger that" repliğinin nereden geldiğini açıklayacağız. Aslında İngilizce olarak "message recieved"; yani "mesaj alındı" anlamının karşılığı olarak kullanılan roger that kalıbının etimolojik kökenini yakından tanıyalım.

Telsizden öncesine, mors alfabesiyle iletişim kurulan dönemlere gidiyoruz.

Telsizler çıkmadan önce iletişim daha çok mors alfabesiyle sağlanıyordu. 2 kişinin kablolar arasıyla iletişim kurduğu dönemde, ana mesaj gönderildikten sonra karşı tarafa mesajın ulaşıp ulaşmadığını doğrulamak için "received" kelimesi yerine "r" harfi kodlanırdı. "Received" küçük bir kelime olarak görünse de mors kodu ile göndermek istediğinizde operatörlerin iş yükünü bir hayli artırıyordu. Bu sebeple de sadece "r" harfini kullanan operatörler doğrulama işlemini çok daha hızlı bir şekilde yapıyordu.

Peki "Roger that" nereden çıktı?

Özellikle askeriyede iletişim kurmak, aynı zamanda hıza karşı yarışmaktır. Bu sebeple pek çok kelime veya kelime öbeği kodlanıyor ve tek harfle iletişim kuruluyordu. Roger kelimesine gelecek olursak da fonetik alfabeye bakmamız lazım. Günümüzde İngilizce'nin fonetik alfebesi farklı. Mesela "R" harfi fonetik alfabede Romeo'dur. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda fonetik alfabe farklıydı ve "R" harfinin karşılığı Roger'dı. Bu da mors kodunun kullanıldığı günlerden günümüze kadar kalıplaşan bir kelime çıkardı. Mors kodlu günlerde iletişimi örneklereyerek daha iyi özetleyebiliriz:

Komutan: Mesaj gönderildi mi? (Has the message been sent?)

Mors operatörü: Evet, gönderildi efendim. (Yes, sent sir.)

Komutan: Peki karşı taraf Roger'ladı mı? (Did they roger that?) * Komutan burada karşı tarafın mesajı aldığına dair "r" harfini kodlayıp kodlamadığını soruyor.

Mors operatörü: Evet, doğruladı efendim. (Yes, confirmed sir.)

İşte aksiyon filmlerinde gördüğümüz "Roger that" repliği böyle bir tarihten geliyor. Mors kodunu bırakıp telsizlere dönüldüğünde insanlar zaten bu kalıba alışık olduğundan "recieved" yerine "roger that" demeye devam ettiler.

Peki sizler bu tarz içeriklerimizden hoşlanıyor musunuz? Sizlere merak edilen konuları bulup kökenlerine inerek sunmaya çalışıyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: 1, 2 ,3