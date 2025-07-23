Gelecekte kendi uydularımızı fırlatmamızı sağlayacak ve aynı zamanda başka ülkelere pazarlanarak ekstra bir gelir kapısının önünü açacak olan ROKETSAN'ın Şimşek-2 füzesi tanıtıldı.

Türkiye'nin savunma sanayii devi ROKETSAN, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) en yeni projelerinden biri olan Şimşek-2'yi tanıttı. Bu proje sadece bir roket değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzay hedeflerine ulaşma yolunda attığı dev bir adımı temsil ediyor.

Peki etkinlikte dikkatleri üzerine çeken ve gelecekte adını da sık sık duyacağımız ROKETSAN Şimşek-2 tam olarak nedir, ne gibi özelliklere sahip ve Türkiye için neden bu kadar önemli?

ROKETSAN Şimşek-2 nedir?

Basitçe özetlemek gerekirse Şimşek-2, uyduları Dünya yörüngesine taşımak için tasarlanmış güçlü bir roket, yani bir uydu fırlatma aracıdır. ROKETSAN tarafından tamamen yerli imkânlarla geliştirilen bu roket, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndaki en kritik hedeflerden biri olan "uzaya bağımsız erişim" hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yani bu proje sayesinde Türkiye, kendi ürettiği uyduları uzaya göndermek için başka ülkelere veya şirketlere bağımlı kalmayacak.

Şimşek-2'nin teknik özellikleri neler?

Şimşek-2, 1.500 kg (1.5 ton) ağırlığındaki uyduları taşıma kapasitesine sahip olacak.

ağırlığındaki uyduları taşıma kapasitesine sahip olacak. Roketin görevi, taşıdığı uyduları 700 kilometrenin üzerindeki bir yüksekliğe yerleştirmek olacak. Bu yükseklikteki "Güneş Eşzamanlı Yörünge" (SSO), özellikle Dünya'yı gözlemleyen, haritalayan ve keşif yapan uydular için ideal bir konumdur.

Şimşek-2, yaklaşık 40 metre yüksekliğe sahip olacak. Bu, kabaca 13-14 katlı bir apartman yüksekliğine denk geliyor.

yüksekliğine denk geliyor. Roket, iki kademeli ve sıvı yakıtlı bir motor sistemine sahip. Sıvı yakıt teknolojisi, roketin itki gücünün hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak uyduların yörüngeye hatasız bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanıyor.

Şimşek-2'nin Türkiye için önemi

Şimşek-2'nin geliştirilmesi, Türkiye için birden fazla stratejik anlama geliyor. En temel amaç, Türkiye'nin kendi uydularını (haberleşme, gözlem, askeri vb.) istediği zaman ve kimseye bağlı kalmadan uzaya fırlatabilmesidir. Bu, ülkenin stratejik özerkliği için hayati bir kilometre taşının aşıldığı anlamına geliyor.

Şimşek-2 ayrıca Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) belirlediği Milli Uzay Programı'nın hedeflerini doğrudan desteklemekte. Yani ülkemizin kendi fırlatma aracına sahip olması, yerli uydu üretim ekosistemini de güçlendirecek.

Bunların yanı sıra Şimşek-2 sayesinde yabancı şirketlere uydu fırlatma hizmetleri için ödenen milyonlarca dolarlık maliyet ortadan kalkacak. Ayrıca gelecekte dost ve müttefik ülkelere fırlatma hizmeti sunarak ekonomik gelir elde etme potansiyeli de bulunuyor.

Şimşek-2 ne zaman hizmete başlayacak?

ROKETSAN, Şimşek projesini aşamalı bir şekilde ilerletiyor. Şimşek-2'den daha küçük olan ve 400 kg yük taşıma kapasiteli Şimşek-1 fırlatma aracının ilk testinin 2027 yılında yapılması planlanıyor.

Daha büyük ve karmaşık bir sisteme sahip olan Şimşek-2'nin ise bu tarihten sonra, geliştirme ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2030'ların başlarında operasyonel hâle gelmesi bekleniyor.