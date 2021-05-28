Rolls-Royce, 38 milyon dolarlık fiyatı ile dünyanın en pahalı otomobili olan Boat Tail'i duyurdu. Yeni Rolls-Royce Boat Tail'in en sıra dışı özelliği ise karbon fiber tabureleri ve mini buzdolabı ile piknik yapmak.

Dünyanın en şık, en güçlü, en performanslı arabaları dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olmasa da, "lüks" kelimesinin otomobil dünyasındaki karşılığı olan Rolls-Royce, bu haftanın başında yaptığı bir sunum ile Boat Tail olarak isimlendirilen yeni ultra lüks otomobilini duyurdu.

Yeni Rolls-Royce Boat Tail, dünyanın en pahalı otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Zira Rolls-Royce, söz konusu aracın fiyatını tam tamına 38 milyon dolar olarak açıkladı ki bu, bir önceki dünyanın en pahalı otomobili olan 16 milyon dolarlık Sweptail'in Boat Tail'in yarısı kadar bile etmediği anlamına geliyor.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Rolls-Royce'un olayı performans, şıklık (görece) ya da güç değil. Şirket, araçlarını alan kişilere ultra konfor ve kendilerini özel hissedecekleri bir otomobil vadediyor. Boat Tail de tam olarak bu amaca hizmet eden bir model. Yalnızca üç adet üretilen otomobil, sahiplerinin isteği doğrultusunda özelleştirilmiş durumda. Araç aslen bir Rolls-Royce Phantom'u referans alıyor olsa da şirketin açıklamalarına göre aracın kaportası dahil elle şekillendirilmiş durumda.

Rolls-Royce Boat Tail'in tartışmasız en ilginç özelliği, bagaj kapağının altında bulunan iki adet mini buzdolabı, özel bir çatal bıçak takımı, karbon fiberden üretilen katlanabilir tabureler ve aracın üstüne sabitlenebilen şemsiye. Dolayısı ile Rolls-Royce'un bu araçtaki "lüks" anlayışının bir pikniğe bir Doblo yerine 38 milyon dolarlık bir Boat Tail ile gitmek olduğunu söyleyebiliriz.

En sıra dışı özelliği daima piknik yapmaya hazır bir otomobil olması olan Rolls-Royce Boat Tail, hevesiniz kaçmadan pikniğe yetişebilmeniz için 570 beygirlik bir 6.75 litre çift turbo V12 motora sahip. Rolls-Royce, aracın 0-100 km/s kalkış süresini paylaşmadı zira söz konusu otomobil yarış için değil piknik için tasarlanmış durumda.