Royole, adeta bir kumaş gibi eğilip bükülebilen ve 'katlanabilir ekran' teknolojisini bildiğimiz halinden çok daha öteye taşıyacak yeni bir ekran geliştirdi. Henüz proje aşamasında olan bu yeni ekranların gelecekte pek çok alanda kullanılması bekleniyor.

Bundan birkaç sene önce katlanabilir ekran düşüncesi hepimiz için oldukça şaşırtıcı ve merak uyandırıcı bir teknolojiydi. Ardından bir anda özellikle akıllı telefon üreticilerinin bu yeni teknolojiyi sahiplenmesi üzerine hızla alışılmış ve bilindik bir özelliğe dönüştü. Samsung'un başlattığı akıma tüm üreticiler dahil oldu ve birer birer yeni katlanabilir telefonlarını duyurmaya başladılar.

Tabii ki bu aynı zamanda yakında karşımıza çok daha şaşırtıcı yeni teknolojilerin çıkacağının da habercisi oldu diyebiliriz. Dünyanın önde gelen esnek ekran ve sensör üreticisi Royole'den gelen son haberler de bu düşüncemizi doğruladı. Şirket, çok daha esnek, adeta kumaş gibi eğilip bükülebilen yeni katlanabilir ekran prototipini tanıttı.

Dünyanın ilk esnetilebilen micro LED ekranı:

Henüz geliştirme aşamasında olan bu yeni ekranlar, Royole tarafından dünyanın esnetilebilen ilk micro LED ekranı olarak duyuruldu. ''2021 Society for Information Display, Display Week Symposium'' isimli etkinlikte duyurulan yeni ekran teknolojisinin, gelecekte pek çok alanda karşımıza çıkabileceği düşünülüyor.

Etkinlikte gösterilen prototip oldukça küçük ancak ekranın neler sunabileceğini göstermeyi başardı. 2,7 inç boyutunda 96x60 piksel çözünürlük sunan bu prototip aynı zamanda 120 ppi piksel yoğunluğu sağlıyor. 40 dereceye kadar bükülebilen ekran, aynı zamanda esnetilerek uzatılabiliyor.

Ekranın bir diğer ilgi çekici özelliği ise şeffaflığı. Yüzde 70'lik ışık geçirgenliği sunan ekranın, gelecekte bilgisayar ekranlarından akıllı telefonlara, giyilebilir teknolojiden sağlık teknolojilerine pek çok alanda önemli yenilikler sağlayacağı düşünülüyor.